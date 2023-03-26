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محاربة الجوع على رأس القمة الأيبيرية الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 12:56 مساء
محاربة الجوع على رأس القمة الأيبيرية الأميركية
رئيس الدومينيكان لويس أبي نادر في 25 مارس 2023. (بوابة الوسط)
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تعهدت 22 دولة مشاركة في القمة الأيبيرية الأميركية في سانتو دومينغو بمكافحة الجوع في أميركا اللاتينية، إلى جانب مراقبة أفضل على الهجرة والتفاوض معًا على تمويلات بمعدلات أمثل. ووقعت هذه الدول، السبت، على إعلان مشترك تلتزم بموجبه بمحاربة الجوع والتحديات العالمية لتغير المناخ.

وقال الوزير التشيلي السابق الأمين العام للمجموعة الإيبيرية الأميركية، أندريس ألاماند: «نريد من خلال التزامنا في هذه القمة، التوصل إلى وضع يكون فيه الجوع معدوما. لدينا نحو 60 مليون شخص يعانون من مشاكل في الأمن الغذائي. وثلث الغذاء المنتج في المنطقة يُهدر بسبب اضطرابات في سلاسل التوزيع والتخزين والتسويق».

ويشكل هذا التعهد تحديا في حين تقل توقعات النمو عن 2% في قارة كلفة الغذاء الصحي فيها هي الأعلى في العالم: 3.79 دولارات في اليوم للفرد، يعجز 22.5% من السكان الحصول عليه، حسب الأمم المتحدة.

حق الحصول على الغذاء ليس امتيازًا
من جانبه قال رئيس بوليفيا لويس آرسي، إن الحصول على غذاء صحي يجب أن يكون حقا وليس امتيازا للبعض، مشيرا إلى تأثير تغير المناخ على إنتاج الغذاء.

واعتبر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن هذه الأزمة تولد الجوع والموت.

واتفق الكثير من القادة على القول إن الحصول على تمويل أفضل من شأنه أن يساعد الدول على الحد من الجوع ومكافحة الاحترار المناخي.

وأكد رئيس الدولة المضيفة، لويس أبي نادر، أن الدول الأيبيرية الأميركية ستعمل ككتلة واحدة للتفاوض على شروط أفضل.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، الذي تسعى بلاده للخروج من أزمة حادة، إننا نشهد سيناريو دوليا يتسم بمستويات عالية وغير محتملة من المديونية التي تحد من نمو بلداننا. وتخلل الاجتماع أحيانا نقاشات حادة.

دون ديمقراطية لا حرية ولا كرامة ممكنة
انتقد الرئيس التشيلي غابريال بوريتش، الديكتاتورية العائلية لـ«دانيال» و«أورتيغا» و«روساريو» مورييو في نيكاراغوا.
وأوضح أنه دون الديموقراطية، لا حرية أو كرامة ممكنة. نشهد في العالم بأسره مخاطر جديدة (...) يتعين الرد بمزيد من الديمقراطية، وليس أقل. ودعا كذلك إلى تنسيق أكبر لمواجهة أزمة الهجرة.

وتواجه المنطقة تدفق عدد كبير من المهاجرين الوافدين من فنزويلا وكوبا وهاييتي ودول أميركا الوسطى الأخرى، هرباً من الفقر. واقترح بيترو تنظيم قمة حول هذه القضية.

كذلك، ناقشت القمة قضية هاييتي، أفقر دولة في الأميركيتين، والتي تنتشر فيها عصابات إجرامية قتلت نحو 530 شخصا واختطفت نحو 300 منذ يناير، حسب الأمم المتحدة.

اعتبر أبي نادير، رئيس جمهورية الدومينيكان المجاورة لهاييتي، أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع هاييتي هي تهدئة هذا البلد. لا يمكن أن يسمح المجتمع الدولي لهذا الوضع بالاستمرار.
 

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