ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

يقف العالم ساعة من أجل كوكب الأرض، اليوم السبت على أمل المساهمة في حماية الكوكب، و«ساعة الأرض» تُعد حدثًا عالميًا يجري تنظيمه في كل عام في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لكل بلد في آخر يوم سبت من شهر مارس.

ويقوم ملايين الناس في جميع أنحاء العالم بإطفاء الأنوار لساعة من الزمن، لزيادة الوعي بالقضايا البيئية والمخاطر التي تواجه الأرض حيث يرى أنصار البيئة أن هذه الساعة التي تُطفأ فيها الأنوار هي من أجل الكوكب ومن أجل مستقبل الكوكب وسكانه، بحسب «يورو نيوز».

وجرى اختيار آخر يوم سبت من شهر مارس للاحتفال بيوم الأرض بسبب تزامنه مع الاعتدال الربيعي حيث يتساوى الليل والنهار، وهو ما يضمن مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المناسبة.

الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي

وعند الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لكل بلد يجري إطفاء الأنوار في البيوت، كما تقوم السلطات بإطفاء أنوار المعالم الكبرى في حوالى 200 دولة على أمل توجيه رسالة لسكان العالم حول مخاطر التغير المناخي والاحتباس الحراري ووضع يد في يد من أجل مستقبل أفضل لسكان الأرض.

- مدن في العالم تطفئ أنوارها إحياء لفاعليات «ساعة الأرض»

- إطفاء الأنوار عبر العالم لمناسبة «ساعة الأرض»

وتشارك المعالم الشهيرة عبر العالم في مبادرة «ساعة من أجل الأرض» حيث جرى إطفاء الأنوار في «تايبيه 101»، أطول مبنى في تايوان يوم السبت كجزء من فعاليات الاحتفال بساعة الأرض.

كما أطفأت العاصمة الإندونيسية العديد من الأضواء في إطار المبادرة حيث جرى إطفاء أضواء منطقة مركزية في جاكرتا، وساد الظلام العديد من المباني الكبيرة الأخرى في المنطقة المحيطة.

دار أوبرا سيدني الأسترالية تغلق أبوابها

من جهتها أطفأت دار أوبرا سيدني الأسترالية أنوارها وأغلقت أبوابها دعمًا لمبادرة ساعة الأرض التي تهدف إلى زيادة الوعي بتأثيرنا على الكوكب. العديد من المعالم الأخرى في العواصم في جميع أنحاء العالم ستطفئ أنوارها بشكل رمزي اليوم.

معالم أخرى قررت المشاركة في المبادرة على غرار تشوتشوانغ الصينية في كونشان، وقاعة بكين الوطنية للتزلج السريع، وبرج إيفل في فرنسا، ومبنى إمباير ستيت في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

حركة «ساعة الأرض» أطلقتها مؤسسة «الصندوق العالمي للحياة البرية» الخيرية وهي كثيرًا ما تشجع الناس على قطع الكهرباء لمدة ساعة على الأقل في اليوم. وتنظم هذه السنة تحت شعار «حان الوقت للطبيعة» عبر إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة.