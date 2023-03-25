  • Alwasat News
Atwasat

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 10:32 مساء
ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)
بوابة الهند قبيل ساعة الأرض في نيودلهي. (الإنترنت)
alwasat radio

يقف العالم ساعة من أجل كوكب الأرض، اليوم السبت على أمل المساهمة في حماية الكوكب، و«ساعة الأرض» تُعد حدثًا عالميًا يجري تنظيمه في كل عام في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لكل بلد في آخر يوم سبت من شهر مارس.

 ويقوم ملايين الناس في جميع أنحاء العالم بإطفاء الأنوار لساعة من الزمن، لزيادة الوعي بالقضايا البيئية والمخاطر التي تواجه الأرض حيث يرى أنصار البيئة أن هذه الساعة التي تُطفأ فيها الأنوار هي من أجل الكوكب ومن أجل مستقبل الكوكب وسكانه، بحسب «يورو نيوز».

وجرى اختيار آخر يوم سبت من شهر مارس للاحتفال بيوم الأرض بسبب تزامنه مع الاعتدال الربيعي حيث يتساوى الليل والنهار، وهو ما يضمن مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المناسبة.

 الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي
وعند الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لكل بلد يجري إطفاء الأنوار في البيوت، كما تقوم السلطات بإطفاء أنوار المعالم الكبرى في حوالى 200 دولة على أمل توجيه رسالة لسكان العالم حول مخاطر التغير المناخي والاحتباس الحراري ووضع يد في يد من أجل مستقبل أفضل لسكان الأرض.

-  مدن في العالم تطفئ أنوارها إحياء لفاعليات «ساعة الأرض»
-  إطفاء الأنوار عبر العالم لمناسبة «ساعة الأرض»

وتشارك المعالم الشهيرة عبر العالم في مبادرة «ساعة من أجل الأرض» حيث جرى إطفاء الأنوار في «تايبيه 101»، أطول مبنى في تايوان يوم السبت كجزء من فعاليات الاحتفال بساعة الأرض. 

كما أطفأت العاصمة الإندونيسية العديد من الأضواء في إطار المبادرة حيث جرى إطفاء أضواء منطقة مركزية في جاكرتا، وساد الظلام العديد من المباني الكبيرة الأخرى في المنطقة المحيطة.

دار أوبرا سيدني الأسترالية تغلق أبوابها
من جهتها أطفأت دار أوبرا سيدني الأسترالية أنوارها وأغلقت أبوابها دعمًا لمبادرة ساعة الأرض التي تهدف إلى زيادة الوعي بتأثيرنا على الكوكب. العديد من المعالم الأخرى في العواصم في جميع أنحاء العالم ستطفئ أنوارها بشكل رمزي اليوم.

معالم أخرى قررت المشاركة في المبادرة على غرار تشوتشوانغ الصينية في كونشان، وقاعة بكين الوطنية للتزلج السريع، وبرج إيفل في فرنسا، ومبنى إمباير ستيت في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

حركة «ساعة الأرض» أطلقتها مؤسسة «الصندوق العالمي للحياة البرية» الخيرية وهي كثيرًا ما تشجع الناس على قطع الكهرباء لمدة ساعة على الأقل في اليوم. وتنظم هذه السنة تحت شعار «حان الوقت للطبيعة» عبر إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
الكاسا وسحوركم علينا (1)

الكاسا وسحوركم علينا (1)
كلينكا | الحلقة الأولى

كلينكا | الحلقة الأولى
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب

الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا ...
فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد

فاران: سأعتزل في مانشستر.. لا أحد يعود لريال مدريد
الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش

الكاميرا الخفية 2023 (1): مقلب الحنش
الحلقة الأولى من «The Best Chef»

الحلقة الأولى من «The Best Chef»
«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج

«ما وراء التاريخ»: قصر وورتيج
الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم

الركراكي: المغرب لن يدافع وسيهاجم بجرأة أمام البرازيل.. اليوم
كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!

كاريكاتير حليم - مشتريات رمضان!
الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»

الموت يغيب مؤسس «إنتل» صاحب «قانون مور»
نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان

نجرسكو وقرينات باللوز على مائدتك ثالث أيام رمضان
حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس

حمدي بطاو يبدأ مهامه بالاعتذار ويعد بتصحيح المسار في العودة أمام تونس
مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار

مبادرة أفريقية - لاتينية لإحياء 300 ألف كيلومتر من الأنهار
تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس

تقلبات في مجموعة ليبيا لتصفيات «كان 2023» بعد الخسارة بثلاثية أمام تونس
مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا

مسؤول أميركي: إطلاق المعارض الرواندي بول روسيسباغينا
إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين

إيران تدعو فرنسا لـ«الإصغاء» للمتظاهرين
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية

جريدة «الوسط»: الملف الليبي يعود إلى خانة الأولويات الأميركية
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ترامب يطلق أول مهرجان انتخابي بموقع شهد مواجهة تاريخية بين جماعة مناهضة للحكومة والأمن الفدرالي
ترامب يطلق أول مهرجان انتخابي بموقع شهد مواجهة تاريخية بين جماعة ...
نيوزيلندا تنقل للصين قلقها بشأن قمع الأويغور وحقوق الإنسان وتايوان
نيوزيلندا تنقل للصين قلقها بشأن قمع الأويغور وحقوق الإنسان ...
محرم إنجه.. مرشح يهدد فرص المعارضة لرئاسة تركيا
محرم إنجه.. مرشح يهدد فرص المعارضة لرئاسة تركيا
روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار المبرم مع أرمينيا
روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار المبرم مع أرمينيا
بوتين: موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا
بوتين: موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
المزيد
ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)
ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب ......
وعكة صحية ترجئ زيارة الرئيس البرازيلي إلى الصين لأجل غير مسمى
وعكة صحية ترجئ زيارة الرئيس البرازيلي إلى الصين لأجل غير ......
بوتين يهدد باستخدام قذائف باليورانيوم المستنفد إن تلقّت أوكرانيا ذخائر مماثلة
بوتين يهدد باستخدام قذائف باليورانيوم المستنفد إن تلقّت ......
بوتين: موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا
بوتين: موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا...
روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار المبرم مع أرمينيا
روسيا تتهم أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار المبرم مع ......
المزيد