ميدفيديف: أي محاولة للقبض على بوتين ستكون إعلان حرب على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن أي محاولة لإلقاء القبض على الرئيس فلاديمير بوتين بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه ستكون بمثابة «إعلان حرب» على روسيا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين، الجمعة، واتهمته بارتكاب «جريمة حرب» وهي ترحيل قسري لمئات الأطفال من أوكرانيا. وأشارت المحكمة إلى أن هناك مبررات وجيهة تدفع للاعتقاد بأن بوتين يتحمل مسؤولية جنائية فردية عن الأمر، وفق موقع «يورونيوز».

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ونقل الموقع عن ميدفيديف، وهو رئيس سابق وحليف قوي لبوتين، قوله لوسائل إعلام روسية إن المحكمة الجنائية الدولية «كيان قانوني لا قيمة له لم يفعل في أي وقت من الأوقات أي شيء مهم. وهناك دول لا تعترف بالمحكمة منها روسيا والصين والولايات المتحدة».