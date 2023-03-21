«مهينة وخطيرة».. واشنطن تعلق على تصريحات وزير إسرائيلي ينكر وجود الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط

وصفت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش الذي أنكر الأحد في باريس وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب بأنها «مهينة» و«خطيرة».

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين «نعتبر أن هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب؛ بل هي أيضًا مهينة وخطيرة»، بحسب «فرانس برس».

واستنكرت فرنسا الثلاثاء التصريحات «غير المسؤولة» لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «ندعو الأشخاص المُعيّنين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تسهم في تصعيد التوتر».

واستنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الإثنين، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش حول عدم وجود شعب فلسطيني بأنها «تحريضية» ودليل «قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف».

«التصريحات التحريضية منسجمة مع المقولات الصهيونية»

وقال أشتية «هذه التصريحات التحريضية منسجمة مع المقولات الصهيونية الأولى أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وأن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)، وأنها أرض الميعاد... ادعاءات واهية ووهمية».

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وكان سموطريتش قد صرّح في باريس الأحد خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي الإسرائيلي المقرّب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر «لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني»، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إدانة دولية إثر تصريح بـ«محو» حوارة الفلسطينية

وأضاف سموطريتش الذي أثار قبل نحو ثلاثة أسابيع ضجة وإدانة دولية إثر تصريح له بضرورة «محو» بلدة حوارة الفلسطينية، معلنا «بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى ديارهم».

الرئاسة الفلسطينية فوصفت تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنها «عنصرية.. ومحاولة لتزييف التاريخ وتزويره وتكشف عنصرية الحكومة الإسرائيلية». كما دانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، التي تسيطر على قطاع غزة، تصريحات سموطرتيش ووصفتها بأنها عنصرية.

وقالت الحركة إن هذه التصريحات «تكشف فاشية الاحتلال وعقليته العنصرية وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».

الأردن: تصريحات سموطريتش عنصرية تحريضية متطرفة

من جهتها دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الإثنين تصريحات سموطريتش، معتبرة أنها عنصرية تحريضية متطرفة. وأكدت الوزارة «ضرورة قيام الحكومة الإسرائيلية باتخاذ موقف صريح وواضح إزاء هذه التصرفات المتطرفة، والتصريحات التحريضية الحاقدة المرفوضة من وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية».

وجاء في البيان إن «الوزارة تدين التصريحات العنصرية التحريضية المتطرفة التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في الوجود، وحقوقه التاريخية في دولته المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني»