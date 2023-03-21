  • Alwasat News
Atwasat

باريس تستنكر تصريحات وزير إسرائيلي حول الشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 مارس 2023, 04:48 مساء
باريس تستنكر تصريحات وزير إسرائيلي حول الشعب الفلسطيني
مقر وزارة الخارجية الفرنسية. (الإنترنت)
alwasat radio

استنكرت فرنسا الثلاثاء التصريحات «غير المسؤولة» لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش، الذي نفى، الأحد الماضي، وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب خلال أمسية نظمتها جماعة صهيونية متطرفة في باريس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «ندعو الأشخاص المُعيّنين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تسهم في تصعيد التوتر».

واستنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الإثنين، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش حول عدم وجود شعب فلسطيني بأنها «تحريضية» ودليل «قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف». 

«التصريحات التحريضية منسجمة مع المقولات الصهيونية»
وقال أشتية «هذه التصريحات التحريضية منسجمة مع المقولات الصهيونية الأولى أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وأن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)، وأنها أرض الميعاد... ادعاءات واهية ووهمية». 

-  «فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب فلسطيني
-  وزير إسرائيلي يستفز الفلسطينيين بتصريحات عنصرية

وكان سموطريتش قد صرّح في باريس الأحد خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي الإسرائيلي المقرّب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر «لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني»، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وإدانة دولية إثر تصريح بـ«محو» حوارة الفلسطينية
وأضاف سموطريتش الذي أثار قبل نحو ثلاثة أسابيع ضجة وإدانة دولية إثر تصريح له بضرورة «محو» بلدة حوارة الفلسطينية، معلنا «بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى ديارهم». 

وأدلى سموطريتش بتصريحاته في وقت تجري في منتجع شرم الشيخ المصري مباحثات لإعادة الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي الفلسطيني.   ورأى أشتية أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تنم «عن عنجهية القوة والغطرسة، لا تهز انتماءنا لأرضنا ولتاريخنا». 

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل «دولة استعمارية أنشأها المستعمرون والمستوطنون وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الغلاء

كاريكاتير خيري - الغلاء
الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات

الخطوط السعودية تدشّن 25 وجهة دولية جديدة في 3 قارات
روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره

روبرت مردوخ عريس في الـ92 من عمره
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»

بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون

بايدن يستخدم الفيتو للمرة الأولى ضد اقتراح قانون قدّمه الجمهوريون
لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً

لجنة الأزمة: الوقود متوفر ولا داعي للازدحام أمام المحطات، والإشكالية ستنتهي غداً
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للسعادة
ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»

ليبيا تسعى إلى تسجيل الكسكسي باسمها أيضا في «يونسكو»
مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

مواجهات مهمة في الجولة الـ10 بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام

من بينها المناعة الذاتية.. أمراض يسببها الملح الزائد في الطعام
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022

«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية

تشاوش أوغلو: تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية
«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب فلسطيني

«فكر صهيوني عنصري».. إشتية يعلق على تصريحات وزير «إسرائيلي» بعدم وجود شعب ...
ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة

ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو مضللة
20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين

20 عاما على الغزو الأميركي.. أمل «خجول» وقلق من المستقبل بين العراقيين
مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس

مصادر لـ«الوسط»: إسماعيل التاجوري يلتحق ببعثة المنتخب الوطني في تونس
باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات

باتيلي يحدد 7 مهام للجنة رفيعة المستوى المقترحة بشأن الانتخابات
إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

إبراهيموفيتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحوثيون يعلنون التوصل لاتفاق مع الفريق الحكومي على تبادل الأسرى
الحوثيون يعلنون التوصل لاتفاق مع الفريق الحكومي على تبادل الأسرى
وزير إسرائيلي يستفز الفلسطينيين بتصريحات عنصرية
وزير إسرائيلي يستفز الفلسطينيين بتصريحات عنصرية
الحشد الشعبي يعلن اعتقال «إرهابية» غرب كركوك
الحشد الشعبي يعلن اعتقال «إرهابية» غرب كركوك
محكمة إسرائيلية تمدد الحبس المنزلي لصحفية فلسطينية
محكمة إسرائيلية تمدد الحبس المنزلي لصحفية فلسطينية
أحكام في صنعاء بسجن ثلاثة نشطاء يمنيين على «يوتيوب»
أحكام في صنعاء بسجن ثلاثة نشطاء يمنيين على «يوتيوب»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بديلا له
استقالة رئيس وزراء قطر وتعيين محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ......
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن مهاجرين أفارقة
البنك الدولي يعلّق التعاون مع تونس إثر تصريحات سعيّد بشأن ......
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق
يختا صدّام حسين شاهدان على «بذخ» النظام السابق...
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة الرشوة
إحالة وزير المالية القطري السابق لمحكمة الجنايات بتهمة ......
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في لبنان
«حزب الله» يعلن دعمه وصول سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في ......
المزيد
السعودية وقطر تعلنان الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر رمضان
السعودية وقطر تعلنان الأربعاء المتمم لشهر شعبان والخميس أول ......
باريس تستنكر تصريحات وزير إسرائيلي حول الشعب الفلسطيني
باريس تستنكر تصريحات وزير إسرائيلي حول الشعب الفلسطيني...
تونس ترفض تصريحات بوريل
تونس ترفض تصريحات بوريل...
أحكام في صنعاء بسجن ثلاثة نشطاء يمنيين على «يوتيوب»
أحكام في صنعاء بسجن ثلاثة نشطاء يمنيين على «يوتيوب»...
محكمة إسرائيلية تمدد الحبس المنزلي لصحفية فلسطينية
محكمة إسرائيلية تمدد الحبس المنزلي لصحفية فلسطينية...
المزيد