باريس تستنكر تصريحات وزير إسرائيلي حول الشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

استنكرت فرنسا الثلاثاء التصريحات «غير المسؤولة» لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش، الذي نفى، الأحد الماضي، وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب خلال أمسية نظمتها جماعة صهيونية متطرفة في باريس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان «ندعو الأشخاص المُعيّنين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تسهم في تصعيد التوتر».

واستنكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس الإثنين، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش حول عدم وجود شعب فلسطيني بأنها «تحريضية» ودليل «قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف».

«التصريحات التحريضية منسجمة مع المقولات الصهيونية»

وقال أشتية «هذه التصريحات التحريضية منسجمة مع المقولات الصهيونية الأولى أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وأن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)، وأنها أرض الميعاد... ادعاءات واهية ووهمية».

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وكان سموطريتش قد صرّح في باريس الأحد خلال إحياء ذكرى وفاة الناشط الفرنسي الإسرائيلي المقرّب من اليمين الإسرائيلي جاك كوبفر «لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني»، وفق ما جاء في مقطع مصوّر تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وإدانة دولية إثر تصريح بـ«محو» حوارة الفلسطينية

وأضاف سموطريتش الذي أثار قبل نحو ثلاثة أسابيع ضجة وإدانة دولية إثر تصريح له بضرورة «محو» بلدة حوارة الفلسطينية، معلنا «بعد 2000 عام في المنفى يعود شعب إسرائيل إلى ديارهم».

وأدلى سموطريتش بتصريحاته في وقت تجري في منتجع شرم الشيخ المصري مباحثات لإعادة الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي الفلسطيني. ورأى أشتية أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تنم «عن عنجهية القوة والغطرسة، لا تهز انتماءنا لأرضنا ولتاريخنا».

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن إسرائيل «دولة استعمارية أنشأها المستعمرون والمستوطنون وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ».