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كوريا الجنوبية ترفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 مارس 2023, 09:36 صباحا
كوريا الجنوبية ترفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام
سيدتان بزي تقليدي في قصر جيونغبوكغونغ في سيول في 23 فبراير 2020. (فرانس برس)
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من المقرر أن يدخل قرار الحكومة في كوريا الجنوبية، رفع إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام والصيدليات الواقعة في الأماكن العامة المفتوحة حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الاثنين، وسط اتجاه تنازلي لعدد الإصابات بكوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، أن إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العام يشمل مترو الأنفاق والحافلات وسيارات الأجرة والطائرات، وبحلول يوم الإثنين يكون قد مر عامين ونصف على تبني الحكومة إلزامية ارتداء الكمامات في أكتوبر 2020، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

إلغاء متطلب ارتداء الكمامات
وقالت السلطات الصحية، في وقت سابق، إن وضع انتقال العدوى في حالة مستقرة منذ رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة في أواخر يناير الماضي.

وكانت الحكومة قررت في 30 يناير الماضي، إلغاء متطلب ارتداء الكمامات من معظم الأماكن المغلقة باستثناء وسائل النقل العام والمستشفيات وبعض المرافق المعرضة لخطر تفشي العدوى.

- محطات حافلات لمكافحة «كوفيد-19» في كوريا الجنوبية

ووفقا لاستطلاع أجري في يناير، فقد ذكر 7 من كل 10 أشخاص أنهم سيواصلون ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة لأسباب صحية حتى بعد رفع الإلزام.

وسيظل إلزام ارتداء الكمامات ساريا في المرافق الطبية والصيدليات ودور رعاية المسنين والأماكن الأخرى المعرضة للعدوى، لكن الصيدليات الواقعة في الأماكن العامة المفتوحة، مثل متاجر البيع بأسعار مخفضة ومحطات القطار، ستعفى من هذا الشرط.

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