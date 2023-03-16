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البيت الأبيض: تسليم بولندا مقاتلات «ميغ» لأوكرانيا لا يغير الموقف الأميركي المعارض لإرسال طائرات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 07:13 مساء
البيت الأبيض: تسليم بولندا مقاتلات «ميغ» لأوكرانيا لا يغير الموقف الأميركي المعارض لإرسال طائرات
مقر البيت الأبيض في واشنطن. (الإنترنت)
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أعلن البيت الأبيض اليوم الخميس أن قرار بولندا إرسال مقاتلات «ميغ-29» لأوكرانيا لا يغير الموقف الأميركي المعارض لإرسال طائرات أميركية الصنع إلى كييف.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن قرار بولندا «لا يغير حساباتنا فيما يتعلق بطائرات إف16» الأميركية الصنع، مضيفا أن الخطوة البولندية لا تؤثر ولا تغير ذلك، حسب وكالة «فرانس برس».

واعتبر كيربي أن إجراء محادثة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الصيني شي جينبينغ ستكون أمرًا جيدًا جدًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تشجع مثل هذا الاتصال.

وفي نهاية فبراير الماضي، قال الرئيس الأوكراني إنه يتوقع لقاء مع الرئيس الصيني، فيما قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» في مطلع الأسبوع إن شي جينبينغ يعتزم التحدث قريبًا إلى نظيره الأوكراني ما سيشكل أول محادثة بينهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من سنة.

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