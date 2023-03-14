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محام يدلي بإفادته في قضية تورط ترامب في دفع أموال لممثلة أفلام إباحية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 09:19 صباحا
محام يدلي بإفادته في قضية تورط ترامب في دفع أموال لممثلة أفلام إباحية
محامي دونالد ترامب السابق مايكل كوهين لدى وصوله إلى المحكمة في نيويورك، 8 فبراير 2023. (أ ف ب)
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أدلى مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بإفادته الإثنين أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك في إطار تحقيق حول قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية قد يوجه فيها الاتهام إلى الرئيس الأميركي السابق.

وفي حال تقرر توجيه الاتهام، ستكون أول تهمة جنائية توجه إلى رئيس أميركي سابق، وعقبة أمام احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض بنتيجة انتخابات العام 2024، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال كوهين، لوسائل إعلام لدى وصوله إلى المحكمة، إنه على ترامب أن «يدفع ثمن أفعاله الدنيئة»، مؤكدا أنه يريد «قول الحقيقة»، ولا يسعى إلى «الانتقام».

انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية
وأكد محاميه لاني ديفيس، ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس»، أن موكله «يخضع للاستجواب من جانب هيئة محلفين كبرى»، المؤلفة من مواطنين وتتمتع بصلاحيات واسعة في مجال التحقيق.

وتتمحور إفادة مايكل كوهين، على مبلغ 130 ألف دولار دفعه العام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها حول علاقة مفترضة مع دونالد ترامب.

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وأتى دفع هذا المبلغ قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها المرشح الجمهوري على الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وحكم على المحامي السابق بعدما أقر بالتهم الموجهة إليه، بالسجن ثلاث سنوات، لتدبيره دفع المبلغ في انتهاك لقوانين تمويل الحملات الانتخابية. وأكد أنه تصرف بإيعاز صريح من المرشح الجمهوري الذي أعاد له المبلغ ما أن دخل البيت الأبيض.

توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق قد يكون وشيكا
وكشفت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست، الخميس الماضي، أن النيابة العامة في مانهاتن استدعت أيضا دونالد ترامب، للإدلاء بإفادته أمام هيئة المحلفين الكبرى هذه ما يعني أن توجيه الاتهام إلى الرئيس السابق قد يكون وشيكا.

وذكرت «نيويورك تايمز»، أن التهمة التي قد توجه إلى ترامب هي القيام بتصريحات حسابية خاطئة لإخفاء انتهاك لقواعد تمويل الحملات الانتخابية، على ما أفادت الصحيفة نفسها أيضا.

وبعد ما كشفته الصحيفتان، ندد ترامب الخميس عبر شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال»، بـ«حملة سياسية شعواء تهدف إلى النيل من المرشح الذي يتقدم بأشواط، مرشحي الحزب الجمهوري».

وأكد ترامب الذي تستهدفه قضايا أخرى، لكن لم يسبق أن وجهت إليه تهمة جنائية «لم أقم علاقة مع ستورمي دانييلز».

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