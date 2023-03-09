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وزير الدفاع الأميركي: واشنطن قلقة من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 05:56 مساء
وزير الدفاع الأميركي: واشنطن قلقة من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن بلاده «قلقة من عنف المستوطنين اليهود ضد الفلسطينيين»، محذرًا من الأعمال التي قد تؤدي إلى تزايد انعدام الأمن.

وأوضح أوستن في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف غلانت في مطار تل أبيب، اليوم الخميس: «نحن قلقون خصوصًا من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكد الوزير الأميركي أن واشنطن «ملتزمة بشدة بأمن إسرائيل، وتُعارض بشدة أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن بما في ذلك التوسع الاستيطاني والخطاب التحريضي».

وأضاف: «سنواصل معارضة الإجراءات التي قد تدفع بحل الدولتين بعيدًا عن متناول اليد».

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