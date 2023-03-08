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ماكرون وبايدن يبحثان آفاق عودة السلام في أوروبا على «المدى الطويل»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 09:21 مساء
ماكرون وبايدن يبحثان آفاق عودة السلام في أوروبا على «المدى الطويل»
الرئيس الفرنسي ماكرون يصافح الرئيس الأميركي بايدن. (الإنتنرت)
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بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأميركي جو بايدن في «آفاق عودة السلام في أوروبا» على «المدى الطويل» مع التأكيد على دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، حسب ما ذكرت الرئاسة الفرنسية يوم الأربعاء 8 مارس 2023.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية أن الرئيسين جددا في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، «تصميمهما على تقديم الدعم العسكري اللازم لأوكرانيا لأطول فترة ممكنة لإحباط العدوان الروسي»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي «بحث مع نظيره الأميركي في آفاق عودة السلام في أوروبا على المدى الطويل»، موضحاً أن «الرئيسين ناقشا خصوصا الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا في هذا الصدد»، من دون مزيد من التفاصيل.

العودة إلى طاولة المفاوضات
وتُشكل إعادة الأوكرانيين والروس في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات أبرز محاور الدبلوماسية الفرنسية بخصوص الهجوم الذي شنته موسكو قبل عام.

غالبًا ما تعرض ماكرون للانتقادات من أولئك الذين يعتقدون، لاسيما في كييف وفي دول أوروبا الشرقية، أنه من السابق لأوانه التحدث عن مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

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ويؤكد ماكرون، منذ بداية العام، على ضرورة مساعدة أوكرانيا «حتى النصر» وعلى رغبته في «هزيمة» روسيا، من دون التخلي عن التركيز على تهيئة الظروف لتحقيق سلام في المستقبل. كذلك، تطرق الرئيسان إلى السياسة الصناعية الأميركية التي اعتبرها ماكرون «شديدة الشراسة» تجاه أوروبا خلال زيارته لواشنطن نهاية عام 2022، بحسب الرئاسة الفرنسية.

الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الصينية
ورحب الأخير «باستمرار التواصل... للأخذ في الاعتبار تأثير» برنامج الإعانات الضخمة في الولايات المتحدة لتسريع الانتقال في مجال الطاقة على الدول الأوروبية. وأعربت الحكومة الأميركية عن «التزامها التنسيق الوثيق» لسياساتها في هذا المجال.

كذلك، تطرق الرئيس الأميركي ونظيره الفرنسي إلى «تعاونهما» في «منطقة المحيطين الهندي والهادئ» بالإضافة إلى «الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي تفرضها جمهورية الصين الشعبية على النظام الدولي»، وفق ما أورد البيت الأبيض في بيان.

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