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ماكرون يعلن «خفضا ملموسا» مرتقبا في العسكريين الفرنسيين في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 07:12 مساء
ماكرون يعلن «خفضا ملموسا» مرتقبا في العسكريين الفرنسيين في أفريقيا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين «خفضا ملموسا» مرتقبا في عديد العسكريين الفرنسيين في أفريقيا، إضافة إلى «نموذج شراكة جديد» مع الدول الأفريقية.

وقال ماكرون الذي يبدأ الأربعاء جولة في وسط أفريقيا إن «التحول سيبدأ في الأشهر المقبلة عبر خفض ملموس لعددنا وحضور أكبر في القواعد (العسكرية) لشركائنا الأفارقة»، واعدا بأن «تبذل فرنسا مزيدا من الجهد على صعيد التدريب والتجهيز»، وفق «فرانس برس».

ويبدأ ماكرون الإثنين مرحلة أفريقية مهمة مع خطاب في الإليزيه يكرس لاستراتيجية فرنسا الدبلوماسية والعسكرية في هذه القارة حيث يلقى نفوذ باريس تحديات.

 جولة تشمل أربع دول في وسط أفريقيا 
ويباشر الرئيس الفرنسي الأربعاء جولة تشمل أربع دول في وسط أفريقيا هي الغابون وأنغولا والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية. وخلال محطته الأولى في ليبرفيل سيشارك في قمة حول حفظ غابات حوض نهر الكونغو.

والإثنين سيحدد إيمانيول ماكرون في باريس «رؤيته للشراكة مع الدول الأفريقية» و«الوجهة» التي يريد سلوكها خلال ولايته الرئاسية الثانية على ما أفاد قصر الإليزيه. وسيعرض الرئيس خلال الخطاب «أولياته وطريقته لتعميق الشراكة بين فرنسا وأوروبا والقارة الأفريقية».

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وسيتطرق ماكرون كذلك إلى مسألة حساسة جدا تتعلق بالتغييرات المتعلقة بالانتشار العسكري الفرنسي في هذه القارة بعد نهاية عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل واضطرار القوات الفرنسية إلى الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو اللتين يحكمهما مجلسان عسكريان مع عداء واضح تجاه فرنسا.

في مالي تتهم دول عدة المجلس العسكري باللجوء إلى خدمات مجموعة فاغنر الروسية المسلحة للمرتزقة والقريبة من الكرملين والتي تنشط أيضا في مستعمرة فرنسية سابقة أخرى هي جمهورية أفريقيا الوسطى.

كل ستة أشهر في أفريقيا 
في بوركينا فاسو انسحب المجلس العسكري من اتفاقات  الدفاع المبرمة بين باريس وواغادوغو وانسحبت القوات الفرنسية الخاصة البالغ عديدها نحو 400 عسكري من هذا البلد الأسبوع الماضي.

وتنشر فرنسا نحو ثلاثة آلاف عسكري في المنطقة خصوصا في النيجر وتشاد بينما كان عددهم 5500 عنصر قبل فترة قصيرة. لكنها تريد إعادة نشر عسكرييها متوجهة نحو دول خليج غينيا التي عمتها موجة «إرهابية».

في تلك المنطقة وفي مجمل القارة، يلقى نفوذ فرنسا والدول الغربية منافسة كبيرة من الصين وروسيا. فثلاث من الدول الأربع التي سيزورها الرئيس الفرنسي أي الغابون والكونغو وأنغولا امتنعت الخميس الماضي عن التصويت على مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.

وقال مستشار للرئيس الفرنسي «نخرج من مرحلة كانت فرنسا مضطرة فيها إلى أن تكون في الصفوف الأمامية»، متحدثا عن مرحلة جديدة الآن تقف فيها باريس «في الخط الخلفي».

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