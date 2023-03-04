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إعلان حالة الطوارئ في فانواتو بسبب الإعصار كيفن

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 11:56 صباحا
إعلان حالة الطوارئ في فانواتو بسبب الإعصار كيفن
آثار إعصار كيفن في فانواتو. (الإنترنت)
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أعلنت السلطات حالة الطوارئ في دولة فانواتو، الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي، بعد أن أدى إعصار كيفن إلى إثارة رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة في هذه الجمهورية التي تواجه ثاني إعصار كبير خلال أسبوع.

وتعرضت جمهورية فانواتو، التي تقع على بعد 1750 كم تقريباً شمال شرق أستراليا لاجتياح إعصار جودي الذي أصاب العاصمة بورت فيلا الأربعاء الماضي، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وإجبار بعض السكان على النزوح، حسب وكالة «رويترز».

إعصار كيفن مر فوق بورت فيلا
وذكرت إذاعة نيوزيلندا أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ يوم الجمعة، وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن إعصار كيفن مر فوق بورت فيلا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وتسبب في هبوب رياح تزيد سرعتها عن 230 كيلومترا في الساعة.

- ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار نيوزيلندا

وقالت أستراليا أمس الجمعة إنها سترسل فريق تقييم من 12 شخصا إلى فانواتو، بجانب إمدادات طارئة مثل الملاجئ ومعدات لتنقية المياه.

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