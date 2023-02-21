  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الأوروبي يعلق على قرار إسرائيلي بترحيل نائبة أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 05:34 مساء
الاتحاد الأوروبي يعلق على قرار إسرائيلي بترحيل نائبة أوروبية
البرلمان الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال الاتحاد الأوروبي إن توقيف إسرائيل نائبة إسبانية في البرلمان الأوروبي وصلت في رحلة رسمية إلى الأراضي الفلسطينية وترحيلها اليوم الثلاثاء «مخيب للآمال» و«مفاجئ».

وكتبت النائبة في البرلمان الأوروبي آنا ميراندا على تويتر أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بحقّها كان «إهانة دبلوماسية» وأظهر «عدم احترام» للهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة فرانس برس.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن استيائه قائلا «نطالب السلطات الإسرائيلية بتفسير». من جهتها، قالت الناطقة باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي للصحفيين إن ترحيل ميراندا كان «مفاجئا» لأن «السلطات الإسرائيلية كانت قد سمحت بدخولها بشكل صريح». وأضافت «نحن نأسف لهذا القرار» ونعتبره «مخيبا للآمال». وشددت على أن «احترام البرلمان الأوروبي وجميع أعضائه ضروري لعلاقات جيدة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل».

ميراندا في مطار بن غوريون
وصلت ميراندا مساء الاثنين إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي الذي ينبغي الدخول عبره للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع أعضاء آخرين في وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين. وقالت ميراندا «لم تسمح لي إسرائيل بالدخول». وأرسلتها في أول رحلة متجهة إلى مدريد في ساعة مبكرة صباح الثلاثاء.

العام الماضي، استأنف الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اجتماعات مجلس مشترك بعد توقف استمر عقدا بسبب الاستياء الإسرائيلي من انتقادات بروكسل للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والذي يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي. لكن عودة بنيامين نتانياهو رئيسا للوزراء قضت على الآمال في تحسين العلاقات مع أوروبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة

تفاصيل النقل المباشر عبر قناة الوسط «WTV» لاستئناف الدوري الممتاز بعد الأزمة
أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه للجويفي خلال ساعات

أندية الدرجة الأولى تطلب دعما ماليا على غرار «الممتاز» وتتجه للجويفي خلال ساعات
قضية «راست»: إسقاط تهمة «الظروف المشددة» عن أليك بالدوين

قضية «راست»: إسقاط تهمة «الظروف المشددة» عن أليك بالدوين
كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا

كاريكاتير حليم - أزمة ليبيا
بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز

بعد زرع نخاع عظمي للمريض.. إعلان ثالث متعافى من الإيدز
خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا

خطابان مرتقبان لبايدن وبوتين يحملان رؤى متعارضة بشأن النزاع في أوكرانيا
الصين: النزاع في أوكرانيا يخرج عن السيطرة.. وسنعمل على تعزيز الحوار

الصين: النزاع في أوكرانيا يخرج عن السيطرة.. وسنعمل على تعزيز الحوار
مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»

مديرية أمن بنغازي تكتب نهاية «كشك الحاوي» للمخدرات وتلقى القبض على «برعي»
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات

معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 ...
زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين

زلزال جديد بقوة 6.4 درجات يضرب جنوب تركيا شعر به سكان لبنان وسورية وفلسطين
«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام

«مجلس الأمن» يعتبر المستوطنات الإسرائيلية «عقبة» أمام السلام
تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي

تعديل في مباريات الدوري الليبي يشمل قمة الهلال والأهلي بنغازي
الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي

الإمارات وإسرائيل تكشفان عن سفينة عسكرية مشتركة في أبوظبي
التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من إياب الدوري الليبي

التحدي × الصقور.. الاتحاد المصراتي × السويحلي في ضربة بداية الأسبوع الثاني من ...
أغلى ولاعة في العالم

أغلى ولاعة في العالم
بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية

بعد الزلزال.. إنقاذ الحيوانات يعزّي البشر في أنطاكية
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد

العلامة الزرقاء على «فيسبوك» و«إنستغرام» باشتراك شهري للأفراد
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل ثلاثة عناصر من قوات حفظ السلام في انفجار بمالي
مقتل ثلاثة عناصر من قوات حفظ السلام في انفجار بمالي
أمين الناتو «يأسف» لتعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت لنزع السلاح النووي
أمين الناتو «يأسف» لتعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت لنزع...
أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين
أوكرانيا تتعهّد بـ«طرد ومعاقبة» روسيا بعد خطاب بوتين
بلينكن: تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت «مؤسف وغير مسؤول»
بلينكن: تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت «مؤسف وغير ...
القائد الشيشاني قديروف يريد تكوين مجموعة شبه عسكرية على شاكلة «فاغنر»
القائد الشيشاني قديروف يريد تكوين مجموعة شبه عسكرية على شاكلة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم...
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني...
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية...
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل...
المزيد
الاتحاد الأوروبي يعلق على قرار إسرائيلي بترحيل نائبة أوروبية
الاتحاد الأوروبي يعلق على قرار إسرائيلي بترحيل نائبة أوروبية...
برلين: حكم الإعدام على الإيراني الألماني جمشید شارمهد «غير مقبول»
برلين: حكم الإعدام على الإيراني الألماني جمشید شارمهد «غير ......
بايدن في وارسو: حلف شمال الأطلسي «أقوى من أي وقت مضى»
بايدن في وارسو: حلف شمال الأطلسي «أقوى من أي وقت مضى»...
القائد الشيشاني قديروف يريد تكوين مجموعة شبه عسكرية على شاكلة «فاغنر»
القائد الشيشاني قديروف يريد تكوين مجموعة شبه عسكرية على ......
بلينكن: تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت «مؤسف وغير مسؤول»
بلينكن: تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة نيو ستارت «مؤسف وغير ......
المزيد