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مصدر أمني: هجوم على سفينة ذات ملكية إسرائيلية في بحر العرب في 10 فبراير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 08:28 صباحا
مصدر أمني: هجوم على سفينة ذات ملكية إسرائيلية في بحر العرب في 10 فبراير
سفن تعبر بحر العرب (أرشيفية)
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نقلت وكالة رويترز عن مصدر دفاعي إقليمي – لم تسمه - القول إن سفينة واحدة على الأقل تملكها إسرائيل تعرضت لهجوم في بحر العرب يوم 10 فبراير في هجوم يفترض أن إيران نفذته.

وقال المصدر إن طائرات مسيرة استُخدمت على الأرجح، مضيفا أنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا. ولم يصدر تعليق فوري من إيران، التي رفضت اتهامات وقوفها وراء حوادث مماثلة في السنوات القليلة الماضية.

ووقع الهجوم في وقت يشهد توترا بين إيران والغرب بسبب النشاط النووي لطهران وإمدادها لروسيا بأسلحة من بينها «طائرات مسيرة انتحارية» في حرب أوكرانيا بالإضافة إلى المظاهرات المناهضة للحكومة التي تشهدها إيران منذ شهور.

شركة الأمن البحري البريطانية: طهران هي من شنت الهجوم
وقالت شركة الأمن البحري البريطانية (أمبري إنتليجنس) إن أنظمة جوية مسيرة هاجمت ناقلتين وسفينة بضائع سائبة في بحر العرب، وقدرت أن طهران هي من شنت الهجوم. وأضافت أن اثنتين من السفن الثلاث تملكهما إسرائيل والأخرى إماراتية.

وأنحت إيران باللوم على إسرائيل في هجوم بطائرة مسيرة يوم 29 يناير على موقع عسكري في مدينة أصفهان بوسط البلاد، متعهدة بالانتقام لما بدا أنه أحدث حلقة في حرب سرية طويلة الأمد.

وتوجد عدة مواقع نووية في محافظة أصفهان، بما في ذلك موقع نطنز، محور برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، الذي تتهم إيران إسرائيل بتخريبه في عام 2021. ووقعت عدة انفجارات وحرائق حول مواقع عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات الأخيرة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن إيران توسع انتشار أسلحتها المتطورة خارج المنطقة على الرغم من الحظر، بما في ذلك إجراء محادثات لبيع طائرات مسيرة وذخائر دقيقة التوجيه إلى 50 دولة.

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