الرئيس الألماني يبدأ زيارة رسمية إلى كمبوديا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير زيارة رسمية إلى كمبوديا تستغرق يومين.

وفي مستهل زيارته، أطلع شتاينماير على مشروع تابع لمنظمة «هالو تراست»، لإزالة الألغام، والمدعوم ماليا من ألمانيا، اليوم الثلاثاء في مدينة سيام ريب، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وجرى وضع ملايين من الألغام الأرضية في البلاد، خلال حكم الخمير الحمر من عام 1975 حتى عام 1979، ثم في حرب العصابات ضد القوات الفيتنامية المحتلة، ولا يزال الكثير منها مدفون في الأرض ويشكل تهديدا قاتلا.

وتشير التقديرات إلى أن تلك الألغام تسببت في إصابة أو مقتل نحو 64 ألف شخص حتى الآن.

ودعمت ألمانيا حتى الآن إزالة الألغام والذخيرة ونزع فتيلها بنحو 23 مليون يورو. وارتدى شتاينماير سترة واقية وخوذة وواقٍ زجاجي للوجه، وأطلع على طريقة العمل في حقل ألغام، وتم إبطال لغما عن طريق التفجير المحكم عن بعد أمام عينيه.

تقديم المزيد من المساعدات الألمانية

تجدر الإشارة إلى أن منظمة «هالو تراست» نشطة أيضا في أوكرانيا، فيما أعرب شتاينماير عن مدى تأثره بنشاط المنظمة، متعهدا بتقديم المزيد من المساعدات الألمانية لها.

ويعتزم شتاينماير زيارة معبد «أنجكور وات» الشهير عالميا، والذي يشارك خبراء ألمان في ترميمه منذ 25 عاما، وقد مولت وزارة الخارجية الألمانية العمل حتى الآن بنحو 4.3 مليون يورو، وهو أكبر مشروع في برنامج الوزارة للحفاظ على التراث الثقافي.

تجدر الإشارة إلى أن شتاينماير أول رئيس ألماني يزور كمبوديا على الإطلاق.

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وهذه زيارته الثالثة لمنطقة الهندي-الهادي خلال عام، حيث سبقتها زيارة لسنغافورة وإندونيسيا، وكذلك لليابان وكوريا الجنوبية.

ونتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا وبسبب الاعتماد على الصين، والذي يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه محفوف بالمخاطر، تسعى ألمانيا حاليا لتوسيع نطاق علاقتها سياسيا واقتصاديا.