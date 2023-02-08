  • Alwasat News
Atwasat

الأمم المتحدة عن المساعدات إلى سورية: «ضعوا السياسة جانبا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 05:38 مساء
الأمم المتحدة عن المساعدات إلى سورية: «ضعوا السياسة جانبا»
alwasat radio

دعت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء الحكومة السورية إلى «وضع السياسة جانباً» وتسهيل إيصال المساعدات الى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد مسؤول أممي بارز في دمشق وكالة فرانس برس.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا المصطفى بن المليح «ندائي هو.. وضع السياسة جانباً ودعونا نقوم بعملنا الإنساني» معتبراً أنّه «لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض. في الوقت الذي نتفاوض فيه، يكون قُضي الأمر».

زلزال تركيا وسورية
وارتفعت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسورية إلى أكثر من 11700، حسبما ذكر مسؤولون وأطباء الأربعاء. 

وأوضحوا أن 9057 شخصًا قضوا في تركيا و 2662 في سوريا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات اليوم الإثنين، وفق وكالة فرانس برس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)
«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية
«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!

«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!
كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين

كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين
أسطورة ليبرون جيمس تحيي جدل المفاضلة التاريخية مع جوردان

أسطورة ليبرون جيمس تحيي جدل المفاضلة التاريخية مع جوردان
سنة 2022 الاستثنائية.. شركات النفط العملاقة تتجه لتسجيل أرباح جديدة

سنة 2022 الاستثنائية.. شركات النفط العملاقة تتجه لتسجيل أرباح جديدة
«كروس» سر اختلاف تشكيل ريال مدريد أمام الأهلي المصري بين «آس» و«ماركا»

«كروس» سر اختلاف تشكيل ريال مدريد أمام الأهلي المصري بين «آس» و«ماركا»
الاتحاد يغرد وحيدا في صدارة دوري الأواسط قبل «ديربي» مصراتة.. الأربعاء

الاتحاد يغرد وحيدا في صدارة دوري الأواسط قبل «ديربي» مصراتة.. الأربعاء
اللجوء إلى الثلوج الصناعية يثير توترات في فرنسا

اللجوء إلى الثلوج الصناعية يثير توترات في فرنسا
«ديزني» في هونغ كونغ تحجب حلقة من «سيمبسونز» لهذا السبب

«ديزني» في هونغ كونغ تحجب حلقة من «سيمبسونز» لهذا السبب
بايدن يتعهد بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر.. ويعلق على إسقاط المنطاد الصيني

بايدن يتعهد بدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر.. ويعلق على إسقاط المنطاد الصيني
تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا

تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا
الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي

الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب

نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب
قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات
بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر

بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر
الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة

الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
لولا غدا إلى واشنطن لإنعاش العلاقات بين البرازيل وأميركا
لولا غدا إلى واشنطن لإنعاش العلاقات بين البرازيل وأميركا
الإليزيه: زيلينسكي يزور باريس اليوم
الإليزيه: زيلينسكي يزور باريس اليوم
النفق البحري بين إسبانيا والمغرب.. هل يرى النور؟
النفق البحري بين إسبانيا والمغرب.. هل يرى النور؟
البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسس على معارضين في بريطانيا
البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسس على معارضين في بريطانيا
الأمم المتحدة عن المساعدات إلى سورية: «ضعوا السياسة جانبا»
الأمم المتحدة عن المساعدات إلى سورية: «ضعوا السياسة جانبا»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
الدنمارك ستمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر طلبتها من فرنسا
الدنمارك ستمنح أوكرانيا 19 مدفع قيصر طلبتها من فرنسا...
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي
أردوغان يلمح لموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى حلف شمال ......
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ بمدى 150 كيلومترا
المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لأوكرانيا تتضمن صواريخ ......
المزيد
الحكومة البريطانية: ندرس إمكانية تسليم طائرات لأوكرانيا
الحكومة البريطانية: ندرس إمكانية تسليم طائرات لأوكرانيا...
إردوغان يقر بوجود «ثغرات» في الاستجابة للزلزال في تركيا
إردوغان يقر بوجود «ثغرات» في الاستجابة للزلزال في تركيا...
تعذّر الدخول إلى تويتر في تركيا
تعذّر الدخول إلى تويتر في تركيا...
الأمم المتحدة عن المساعدات إلى سورية: «ضعوا السياسة جانبا»
الأمم المتحدة عن المساعدات إلى سورية: «ضعوا السياسة جانبا»...
البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسس على معارضين في بريطانيا
البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسس على معارضين في ......
المزيد