الأمم المتحدة عن المساعدات إلى سورية: «ضعوا السياسة جانبا»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء الحكومة السورية إلى «وضع السياسة جانباً» وتسهيل إيصال المساعدات الى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد مسؤول أممي بارز في دمشق وكالة فرانس برس.

وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا المصطفى بن المليح «ندائي هو.. وضع السياسة جانباً ودعونا نقوم بعملنا الإنساني» معتبراً أنّه «لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض. في الوقت الذي نتفاوض فيه، يكون قُضي الأمر».

زلزال تركيا وسورية

وارتفعت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسورية إلى أكثر من 11700، حسبما ذكر مسؤولون وأطباء الأربعاء.

وأوضحوا أن 9057 شخصًا قضوا في تركيا و 2662 في سوريا جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات اليوم الإثنين، وفق وكالة فرانس برس.