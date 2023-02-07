وزير الدفاع الروسي: الهجوم في شرق أوكرانيا يجري «بنجاح»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت روسيا، الثلاثاء، أن هجومها الأخير في شرق أوكرانيا، يتقدم «بنجاح»، في وقت تتوقع كييف هجومًا روسيًا واسعًا، وتطالب الغرب بمضاعفة مساعداته العسكرية وتسريعها.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو «المعارك راهنًا تتقدم بنجاح في منطقتي باخموت وفوغليدار»، محذرًا الغرب من أي زيادة لمساعدتها العسكرية لأوكرانيا، التي قد تؤدي إلى «تصعيد لا يمكن توقعه» في النزاع.

وذكر عمليات السيطرة الأخيرة على سبع بلدات بما فيها سوليدار المجاورة لباخموت، التي انسحبت منها القوات الأوكرانية في يناير.

إرسال دبابات ثقيلة للجيش الأوكراني

وأخيرًا، قرر الأميركيون والأوروبيون إرسال دبابات ثقيلة للجيش الأوكراني، حتى يتمكن من التصدي بشكل أفضل للهجوم الروسي وتنظيم هجومه الخاص.

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كذلك تعهدت الولايات المتحدة تسليم كييف أسلحة يصل مداها إلى 150 كيلومترًا طالبت بها أوكرانيا من أجل أن تكون قادرة على ضرب مستودعات الذخيرة وخطوط الإمداد الروسية.