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شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 09:45 مساء
شاهد: الجيش الأميركي يسقط المنطاد الصيني
المنطاد الصيني. (الإنترنت)
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أسقط الجيش الأميركي السبت المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق الولايات المتحدة منذ عدة أيام، وفق ما أفادت وسائل إعلام محليّة. 

وأوردت شبكتا «فوكس نيوز» و«سي إن إن» أن المنطاد الذي يقدّر البنتاغون أنه مخصص لأغراض «التجسس»، أسقطه الجيش الأميركي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بحسب «فرانس برس».

وقبل لحظات، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، لـ«دعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي»، . وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد، مشيرة إلى تحرك سفن حربية ومقاتلات إلى موقع المنطاد.

وظل أعضاء الكونغرس والمرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية 2024، منذ يوم أمس، يضغطون علنًا على إدارة جو بايدن لإسقاط المنطاد على الفور. وردّ الرئيس الأميركي، السبت، على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الصيني، وقال «سنتولى أمره».

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