عزل النائبة الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

صوت مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، اليوم الخميس، على قرار يقضي بعزل النائبة الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وذلك على خلفية اتهامات بمعاداة السامية، على ما أفادت شبكة «سي إن إن».

جادل الجمهوريون في مجلس النواب بأن عمر لا ينبغي أن تخدم في اللجنة في ضوء التصريحات السابقة التي أدلت بها بشأن إسرائيل والتي انتقدها أعضاء من كلا الحزبين في بعض الحالات باعتبارها معادية للسامية.

الديمقراطيون ينتقدون الإطاحة بإلهان عمر

ورغم ذلك، انتقد الديموقراطيون مساعى الجمهوريين للإطاحة بعمر، قائلين إن ذلك بمثابة «عمل انتقامي سياسي»، ومحاسبة للمرشحة الديمقراطية في مينيسوتا على تصريحاتها السابقة.

وأشارت «سي إن إن» إلى أن تصويت الخط الحزبي كان 218 (جمهوري) مقابل 211 (ديمقراطي). وصوت النائب الجمهوري ديفيد جويس من ولاية أوهايو بـ«الحاضر».

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وتحدت عمر في خطاب ألقته قبل التصويت. أنها لن تتراجع عن مواقفها إذا لم تكن عضوا في لجنة الشؤون الخارجية، وقالت: «سيصبح صوتي أعلى وأقوى». وأضافت «إذاً خذ صوتك أم لا - أنا هنا لأبقى، وأنا هنا لأكون صوتًا ضد الأضرار في جميع أنحاء العالم وأدعو إلى عالم أفضل».

انتقام سياسي

واتهم الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز الجمهوريين بالسعي «للانتقام السياسي». وغرد على «تويتر» بعد تصويت مجلس النواب قائلا: «سأنتقل فورًا لعضوية النائب عمر في لجنة الميزانية بمجلس النواب حيث ستدافع عن القيم الديمقراطية ضد التطرف اليميني».

يأتي الإجراء الذي اتخذه الجمهوريون في مجلس النواب بعد أن رفض رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي رسميًا منح مقاعد في لجنة المخابرات بمجلس النواب للنواب الديمقراطيين إيريك سوالويل وآدم شيف، الرئيس السابق للجنة - وهو القرار الذي ندد به الديمقراطيون، بحسب «سي إن إن».

مواقف سابقة لإلهان عمر

في عام 2019، أصدرت عمر اعتذارًا علنيًا بعد أن واجهت رد فعل عنيفا بسبب تغريدات أدانتها على جانبي الممر. بعد أن واجهت المرشحة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا انتقادات واسعة النطاق على خلفية إشارتها إلى أن الدعم الجمهوري لإسرائيل يغذيه تبرعات من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «إيباك»، وهي مجموعة بارزة مؤيدة لإسرائيل.

وكانت هناك حوادث أخرى أيضًا: في عام 2021، اتهمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب اليهود الديمقراطيين النائبة إلهان عمر بالمساواة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وطالبان وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية. ردا على ذلك، قالت عمر إنها «لا تساوي بأي شكل من الأشكال المنظمات الإرهابية بالدول الديمقراطية».