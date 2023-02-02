  • Alwasat News
Atwasat

عزل النائبة الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 11:05 مساء
عزل النائبة الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
النائبة إلهان عمر تغادر مكتبها في مبنى لونغورث هاوس في واشنطن، الخميس 2 فبراير 2023. (سي إن إن)
alwasat radio

صوت مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، اليوم الخميس، على قرار يقضي بعزل النائبة الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، وذلك على خلفية اتهامات بمعاداة السامية، على ما أفادت شبكة «سي إن إن».

جادل الجمهوريون في مجلس النواب بأن عمر لا ينبغي أن تخدم في اللجنة في ضوء التصريحات السابقة التي أدلت بها بشأن إسرائيل والتي انتقدها أعضاء من كلا الحزبين في بعض الحالات باعتبارها معادية للسامية.

الديمقراطيون ينتقدون الإطاحة بإلهان عمر
ورغم ذلك، انتقد الديموقراطيون مساعى الجمهوريين للإطاحة بعمر، قائلين إن ذلك بمثابة «عمل انتقامي سياسي»، ومحاسبة للمرشحة الديمقراطية في مينيسوتا على تصريحاتها السابقة.

وأشارت «سي إن إن» إلى أن تصويت الخط الحزبي كان 218 (جمهوري) مقابل 211 (ديمقراطي). وصوت النائب الجمهوري ديفيد جويس من ولاية أوهايو بـ«الحاضر».

- إلهان عمر ترد على ترامب: «عنصري وفاشي»
ترامب يتبرأ من هتاف أنصاره ضد إلهان عمر

وتحدت عمر في خطاب ألقته قبل التصويت. أنها لن تتراجع عن مواقفها إذا لم تكن عضوا في لجنة الشؤون الخارجية، وقالت: «سيصبح صوتي أعلى وأقوى». وأضافت «إذاً خذ صوتك أم لا - أنا هنا لأبقى، وأنا هنا لأكون صوتًا ضد الأضرار في جميع أنحاء العالم وأدعو إلى عالم أفضل».

انتقام سياسي
واتهم الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب حكيم جيفريز الجمهوريين بالسعي «للانتقام السياسي». وغرد على «تويتر» بعد تصويت مجلس النواب قائلا: «سأنتقل فورًا لعضوية النائب عمر في لجنة الميزانية بمجلس النواب حيث ستدافع عن القيم الديمقراطية ضد التطرف اليميني».

يأتي الإجراء الذي اتخذه الجمهوريون في مجلس النواب بعد أن رفض رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي رسميًا منح مقاعد في لجنة المخابرات بمجلس النواب للنواب الديمقراطيين إيريك سوالويل وآدم شيف، الرئيس السابق للجنة - وهو القرار الذي ندد به الديمقراطيون، بحسب «سي إن إن».

مواقف سابقة لإلهان عمر
في عام 2019، أصدرت عمر اعتذارًا علنيًا بعد أن واجهت رد فعل عنيفا بسبب تغريدات أدانتها على جانبي الممر. بعد أن واجهت المرشحة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا انتقادات واسعة النطاق على خلفية إشارتها إلى أن الدعم الجمهوري لإسرائيل يغذيه تبرعات من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «إيباك»، وهي مجموعة بارزة مؤيدة لإسرائيل.

وكانت هناك حوادث أخرى أيضًا: في عام 2021، اتهمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب اليهود الديمقراطيين النائبة إلهان عمر بالمساواة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وطالبان وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية. ردا على ذلك، قالت عمر إنها «لا تساوي بأي شكل من الأشكال المنظمات الإرهابية بالدول الديمقراطية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
مليار دولار أنفقتها أندية الدوري الإنجليزي على صفقات يناير

مليار دولار أنفقتها أندية الدوري الإنجليزي على صفقات يناير
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد

البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
بعد لقاء بايدن وماكارثي.. هل تجنبت واشنطن خطر التخلف عن سداد ديونها؟

بعد لقاء بايدن وماكارثي.. هل تجنبت واشنطن خطر التخلف عن سداد ديونها؟
آمال الأهلي طرابلس في صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم والخمس دون نقاط

آمال الأهلي طرابلس في صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم والخمس دون نقاط
نيكي هايلي أول منافسة جمهورية لترامب على الرئاسة

نيكي هايلي أول منافسة جمهورية لترامب على الرئاسة
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار

باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
شاهد في «وسط الخبر»: صفقة الغاز.. اتفاقيات في مربع الخطر

شاهد في «وسط الخبر»: صفقة الغاز.. اتفاقيات في مربع الخطر
كاريكاتير خيري - «nutlibya»!

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!
نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا

نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا
الدبيبة والكبير يتفقدان «اللواء 162» بمنطقة العسة

الدبيبة والكبير يتفقدان «اللواء 162» بمنطقة العسة
الأهلي المصري يفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في أولى مواجهاته بكأس العالم للأندية

الأهلي المصري يفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في أولى مواجهاته بكأس العالم ...
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده

ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد
القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية للاستثمار»

القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية ...
محامي رافائيل لياو يصدر بيانا لتوضيح موقف موكله من تجديد عقده مع ميلان

محامي رافائيل لياو يصدر بيانا لتوضيح موقف موكله من تجديد عقده مع ميلان
العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي

العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي
مدرب أجنبي للمنتخب ودورة متقدمة لمدربي كرة القدم داخل الصالات

مدرب أجنبي للمنتخب ودورة متقدمة لمدربي كرة القدم داخل الصالات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
روسيا تهدد باستخدام كل قدراتها للرد على إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة
روسيا تهدد باستخدام كل قدراتها للرد على إمداد الغرب أوكرانيا ...
اتفاق بين إسرائيل والسودان بشأن استكمال تطبيع العلاقات
اتفاق بين إسرائيل والسودان بشأن استكمال تطبيع العلاقات
أوكرانيا.. آخر سكان باخموت يرفضون ترك منازلهم للقوات الروسية
أوكرانيا.. آخر سكان باخموت يرفضون ترك منازلهم للقوات الروسية
إسرائيل تعلن الاتفاق مع السودان على إبرام «معاهدة سلام»
إسرائيل تعلن الاتفاق مع السودان على إبرام «معاهدة سلام»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس أوروبا
ماكرون: ألمانيا وفرنسا يجب أن تكونا رائدتين في إعادة تأسيس ......
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا...
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني
«شولتس»: مستقبل أوروبا يعتمد على المحرّك الفرنسي- الألماني...
المزيد
البنتاغون يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة
البنتاغون يتعقب منطاد تجسس صينيا فوق الولايات المتحدة...
البيت الأبيض ينتقد عزل إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس
البيت الأبيض ينتقد عزل إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية ......
عزل النائبة الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
عزل النائبة الديموقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية ......
إسرائيل تعلن الاتفاق مع السودان على إبرام «معاهدة سلام»
إسرائيل تعلن الاتفاق مع السودان على إبرام «معاهدة سلام»...
أوكرانيا.. آخر سكان باخموت يرفضون ترك منازلهم للقوات الروسية
أوكرانيا.. آخر سكان باخموت يرفضون ترك منازلهم للقوات الروسية...
المزيد