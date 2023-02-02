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اتفاق بين إسرائيل والسودان بشأن استكمال تطبيع العلاقات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 08:39 مساء
اتفاق بين إسرائيل والسودان بشأن استكمال تطبيع العلاقات
البرهان في لقائه مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، 2 فبراير 2023 (وكالة الأنباء السودانية)
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أعلنت الخرطوم، اليوم الخميس، عن الاتفاق بشأن استكمال تطبيع العلاقات بين البلدين خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للسودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إنه خلال هذه الزيارة التي استمرت لبضع ساعات، وهي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الخرطوم، «تمّ الاتفاق على المضي قدمًا في سبيل تطبيع علاقات البلدين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

إيلي كوهين في الخرطوم 
وأجرى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين محادثات في الخرطوم مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن البرهان «وصل إلى السودان في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا، لسبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية».

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