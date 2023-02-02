إيلي كوهين يلتقي البرهان في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للسودان (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم الخميس محادثات في الخرطوم مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى السودان.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن كوهين «وصل إلى السودان في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا، لسبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية».

وأضافت أن الجانب السوداني حث الجانب الإسرائيلي على تحقيق الاستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطينى.

البرهان في لقائه مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، 2 فبراير 2023 (وكالة الأنباء السودانية)

البرهان في لقائه مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، 2 فبراير 2023 (وكالة الأنباء السودانية)

البرهان في لقائه مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، 2 فبراير 2023 (وكالة الأنباء السودانية)