روسيا تهدد باستخدام كل قدراتها للرد على إمداد الغرب أوكرانيا بالأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الكرملين، اليوم الخميس، من أن روسيا ستستخدم كل قدراته للرد على إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا، وذلك بعد أيام من موافقة الغرب على إرسال دبّابات ثقيلة إلى كييف.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله: «عندما ستظهر أسلحة جديدة مقدّمة من (الغرب الجماعي) ستستخدم روسيا كل القدرات التي تمتلكها للرد» على إمدادات الأسلحة هذه، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

قبل ذلك، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده «مهددة مجددا بدبابات ألمانية»، في إشارة إلى مدرعات «ليوبارد-2» التي تعهدت برلين تزويد كييف بها للتصدي للغزو الروسي الذي قارنه الرئيس الروسي مجددا بـ«الحرب ضد هتلر».

وأوضح في تصريحات اليوم: «هذا أمر لا يصدق لكنه حقيقي. نحن مهددون مجددا بدبابات ليوبارد ألمانية»، مؤكدا في الوقت نفسه أن روسيا قادرة على الرد على الدول التي تهددها.