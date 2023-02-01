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إيران تبقى على الحظر المفروض على «إنستغرام» و«واتساب» من حركة الاحتجاج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 07:34 مساء
إيران تبقى على الحظر المفروض على «إنستغرام» و«واتساب» من حركة الاحتجاج
تظاهرات في مدينة أصفهان بإيران، 27 نوفمبر 2022، (الإنترنت)
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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران ستبقي على القيود المفروضة على الوصول إلى «إنستغرام» و«واتساب»، أشهر المنصات الأجنبية في البلاد، والمحظورتين منذ أشهر بسبب حركة الاحتجاج.

وقال رئيسي في مقابلة تلفزيونية مساء الثلاثاء «واجهت المنصات الأجنبية التي خلقت زعزعة الأمن في البلاد قيودا. قبل أعمال الشغب، كانت المنصات الأجنبية متاحة للجميع. نعتقد أنه مثلما تخضع هذه المنصات للمساءلة في الدول الأوروبية، يجب أن تخضع للمساءلة في بلدنا أيضًا، وحتى يتم مساءلتها أمام القضايا القانونية لبلدنا، لن يتم إزالة التقييد»، وفق وكالة «إرنا».

 قيود صارمة على الإنترنت والشبكات الاجتماعية
وفرضت السلطات قيودا صارمة على الإنترنت والشبكات الاجتماعية، بما في ذلك منع الوصول إلى إنستغرام وواتساب، بعد اندلاع الاحتجاجات عقب وفاة الشابة مهسا أميني منتصف سبتمبر بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

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وأضاف رئيسي «إن الوعد الذي قطعته للمواطنين الأعزاء بشأن الإنترنت لا يزال ساريا ويجب ألا يكون هناك انقطاع في الإنترنت حتى يتمكن المواطنون من استخدام هذه المساحة. ومع ذلك، فإن أي منصة تريد العمل داخله يجب ألا تزعزع الامن» بحسب ما نقلت «إرنا».

 إنستغرام وواتساب أكثر التطبيقات استخداما
وكان مستخدمو الإنترنت يأملون في تخفيف للقيود مع انخفاض عدد الاحتجاجات المنظمة في الأسابيع الأخيرة. وفي نهاية يناير، قال الناطق السابق باسم الحكومة علي ربيعي إن نشاطات «قرابة ثلاثة ملايين شركة ووظائف 12 مليون شخص» مرتبطة بالإنترنت في إيران.

وكانت إنستغرام وواتساب أكثر التطبيقات استخداما منذ حظر منصات يوتيوب وفيسبوك وتلغرام وتويتر وتيك توك في السنوات الأخيرة.

من جهته، أوضح وزير الاتصالات عيسى زارع بور في تصريحات تلفزيونية الأربعاء أن حجب واتساب وإنستغرام وافق عليه «المجلس الأعلى للأمن القومي بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة القضائية ورئيس البرلمان».

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