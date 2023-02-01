السلطات الأوكرانية تداهم منازل ومكاتب شخصيات عامة ومسؤولين

القاهرة - بوابة الوسط

نفّذت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، سلسلة مداهمات وعمليات أمنية استهدفت شخصية نافذة وإدارات ومسؤولين في إطار مكافحة الفساد المستشري في البلد، خصوصًا في مجال إمدادات الجيش، في خضمّ الحرب مع روسيا.

وأعلن زعيم حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، عبر «تليغرام» أن العمليات التي نفّذتها الشرطة استهدفت خصوصًا الملياردير إيغور كولومويسكي، ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف، ومكتب الضرائب الأوكراني، فيما عُلّقت مهام إدارة الجمارك، وفق وكالة «فرانس برس».

وشملت زيارات المحققين أيضًا منازل ومكاتب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع.