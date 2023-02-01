  • Alwasat News
Atwasat

بولسونارو يقرر «مواصلة نشاطه السياسي» في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 08:21 صباحا
بولسونارو يقرر «مواصلة نشاطه السياسي» في البرازيل
الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو بين أنصاره في أورلاندو بولاية فلوريدا، 31 يناير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

يعتزم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو «مواصلة نشاطه السياسي»، حسبما أعلن خلال فعالية في أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية، أمس الثلاثاء.

وجاءت تصريحات الزعيم اليميني المتطرف أمام 400 شخص من أنصاره الذين تجمعوا في المدينة،تلبية لدعوة من منظمة محافظة للرعايا البرازيليين في الولايات المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

هُزم بولوسنارو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وغادر البرازيل في 30 ديسمبر، قبل يومين على تنصيب منافسه. ويقيم مذاك في الولايات المتحدة، ويسعى للحصول على تأشيرة لستة أشهر، على ما أكد محاميه الإثنين.

تشكيك بولسونارو في نزاهة الانتخابات
وكثيرا ما ألقى بظلال الشك على نزاهة الانتخابات. وفي الثامن من يناير أحدث أكثر من أربعة آلاف من أنصاره فوضى في العاصمة برازيليا، حيث اقتحموا ونهبوا القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا. وشكك بولسونارو مجددا الثلاثاء في هزيمته الانتخابية.

وقال «العديد من الأشخاص ما زالوا متأثرين بما حدث في الانتخابات ... لكننا سنواجه هذه اللحظة، وبإذن الله سنفوز معا» معتبرا نفسه «أكثر شعبية من أي وقت مضى». لكنه قال إنه يأسف «لما قام به بعض الأشخاص» في الثامن من يناير.

واجه بولسونارو انتقادات على خلفية أعمال الشغب، وطلبت الحكومة الجديدة إجراء تحقيق يطاله. وبقي بعيدا عن الأضواء منذ مغادرته إلى فلوريدا. ويقيم قرب ديزني وورلد والتقطت له صور في مطعم «كي إف سي» وحيدا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي

رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي
كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا
ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال

ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال
إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال

إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال
مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام

مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي ...
ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية

ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية
امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا

امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا
«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس

«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس
كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج

بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج
بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية

بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية
لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة

لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تتهم موسكو بعدم احترام معاهدة «نيو ستارت» النووية
واشنطن تتهم موسكو بعدم احترام معاهدة «نيو ستارت» النووية
قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة
قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف الجمعة
البيت الأبيض «يدين بشدة» تفجيرا استهدف مسجدا في باكستان
البيت الأبيض «يدين بشدة» تفجيرا استهدف مسجدا في باكستان
الحكومة البريطانية تدافع أمام القضاء عن قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية
الحكومة البريطانية تدافع أمام القضاء عن قانونية استئناف بيع ...
بولسونارو يقرر «مواصلة نشاطه السياسي» في البرازيل
بولسونارو يقرر «مواصلة نشاطه السياسي» في البرازيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية
مكارثي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن بقضية الوثائق السرية...
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»
السويد: القصف الروسي على مبنى سكني في دنيبرو «جريمة حرب»...
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار
زيلينسكي يتعهد توفير «كل ما يلزم» للدفاع عن باخموت وسوليدار...
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا
زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب شرق إندونيسيا...
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا
انفجار بخط أنابيب غاز في ليتوانيا...
المزيد
«ناتو» يشيد بخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي
«ناتو» يشيد بخطط اليابان لزيادة الإنفاق الدفاعي...
بريطانيا تستعد لـ«إضرابات» هي الأضخم منذ 10 أعوام
بريطانيا تستعد لـ«إضرابات» هي الأضخم منذ 10 أعوام...
نتانياهو يدرس الوساطة وإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
نتانياهو يدرس الوساطة وإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا...
بولسونارو يقرر «مواصلة نشاطه السياسي» في البرازيل
بولسونارو يقرر «مواصلة نشاطه السياسي» في البرازيل...
الحكومة البريطانية تدافع أمام القضاء عن قانونية استئناف بيع الأسلحة للسعودية
الحكومة البريطانية تدافع أمام القضاء عن قانونية استئناف بيع ......
المزيد