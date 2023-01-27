«وداعا.. هنا لندن» إذاعة بي بي سي توقف بثها بالعربية للأبد

القاهرة - بوابة الوسط

توقف اليوم الجمعة بث إذاعة «بي بي سي نيوز» عربي ومعه يودع المتابعون في العالم العربي صوت «هنا لندن» الذي استمر طيلة 85 عاما من الأثير عبر العالم، فيما ستذاع بعض البرامج الإذاعية المختارة على موقعها الإلكتروني.

وكانت بي بي سي نيوز عربي، وهي جزء من خدمة بي بي سي العالمية، قد وضعت الخطوات الأولى في خططها لتصبح خدمة رقمية في المقام الأول بهدف تعزيز تفاعلها مع جمهورها في جميع أنحاء العالم العربي.

صفحة إلكترونية

وقالت الإذاعة على موقعها الإلكتروني إنه ستكون هناك صفحة إلكترونية «هنا لندن»، التي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني، المساحة المخصصة للمحتوى الصوتي. ويبلغ عدد جمهور بي بي سي نيوز عربي 39 مليونا أسبوعيا. وفي حين أن أكثر من 12 في المئة من إجمالي جمهور بي بي سي عربي يستخدمون خدماتها الإذاعية، فإن 5 في المئة فقط من إجمالي الجمهور يستخدمون الإذاعة فقط.

ويستمر برنامج «بي بي سي إكسترا»، الذي يذاع منذ فترة طويلة، على الموقع كبودكاست. في حين تستمر سلسلة «خرافات»، التي تتحقق من صحة الأخبار وما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وسلسلة «أبعاد الصورة»"، التي تقدم تحليلا متعمقا للشؤون الجارية، أيضا كمدونات صوتية.

ماذا قالت لاندور؟

تقول ليليان لاندور، مديرة خدمات بي بي سي الإخبارية العالمية إن إذاعة بي بي سي نيوز عربي تُشكل «أحد الفصول البارزة في تاريخ بي بي سي عربي، وفي تاريخ الخدمة العالمية كلها في حقيقة الأمر. وعلى مدى عقود، اعتمد المستمعون في جميع أنحاء العالم العربي عليها من أجل صحافة عادلة وحيادية ومستقلة. أنا ممتنة لكل من لعب دورا في إرثها».

تُضيف: «يزداد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى الأخبار رقميا، ومن خلال توسيع المحتوى الصوتي والرقمي، ستستمر بي بي سي نيوز عربي في خدمة جمهورها والتواصل معه لتقديم الصحافة الموثوقة التي تشتهر بها في المنطقة وخارجها».