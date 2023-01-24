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العثور على «وثائق سرية» في منزل مايك بنس نائب ترمب السابق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 09:12 مساء
العثور على «وثائق سرية» في منزل مايك بنس نائب ترمب السابق
نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس خلال حضوره قمة نظمتها جريدة «نيويورك تايمز». (الإنترنت)
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عثر محام لنائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، على مجموعة من الوثائق المصنفة «سرية» في منزل بنس الأسبوع الماضي، وسلم تلك الوثائق إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي أي»، وفقًا لما ذكرته عدة مصادر مطلعة على الأمر لشبكة «سي إن إن»، الثلاثاء.

وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي وفرع الأمن القومي بوزارة العدل مراجعة لتلك الوثائق، وكيفية وصولها إلى منزل بنس في ولاية إنديانا، وفق «فرانس برس».

إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024
وشغل بنس منصب نائب الرئيس الأميركي في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بين 2017 إلى 2020، وألمح بنس إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2024. واكتشفت الوثائق السرية في منزل بنس الجديد في كارميل بولاية إنديانا، بواسطة محام يعمل لدى بنس، وسط أزمة العثور على وثائق سرية في منزل الرئيس الأميركي جو بايدن ومكتبه .

ويأتي الإعلان عن الكشف عن الوثائق بعدما نفى بنس مرارا وجود أي وثائق سرية بحوزته. وقالت «سي إن إن» إن من غير الواضح طبيعة تلك الوثائق، ومدى حساسيتها أو سريتها. وذكرت أن فريق بنس ينوي إبلاغ الكونغرس بالأمر، الثلاثاء.

-  العثور على 6 وثائق سرّية إضافية خلال تفتيش منزل بايدن
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ويأتي ذلك، بعد أيام على تفتيش وزارة العدل الأميركية منزل بايدن الخاص في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، السبت، في إطار تحقيق بشأن تعامله مع الوثائق السرية، وعثورها على 6 وثائق إضافية، بعدما جرى الإعلان عن العثور على وثائق أخرى في مكتبه ومنزله، وهو ما أثار تخوفات بشأن تقويض الأزمة أجندة بايدن، وكذلك فرصه في الترشح لولاية ثانية في 2024.

فحص لـ«توخي الحذر»
وقالت المصادر إن بنس طلب من فريقه القانوني القيام بعملية فحص شامل لمنزله، «توخيا للحيطة»، وأضافت أن محامي بنس بدأ في مراجعة أربعة صناديق مخزنة في منزل بنس الأسبوع الماضي، وعثر على «عدد صغير من الوثائق التي تحمل علامة سري».

وأبلغ محامي بنس، الأرشيف الوطني، عن تلك الوثائق فور العثور عليها، وأبلغ الأرشيف وزارة العدل بدوره. وقال محام لنائب الرئيس السابق لـ«سي إن إن»، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي طلب نقل الوثائق في ذات الليلة، وأن بنس وافق على ذلك.

وحضر عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في إنديانابوليس إلى منزل بنس، وأخذوا الوثائق. والإثنين، قام فريق بنس القانوني بنقل الصناديق إلى العاصمة واشنطن، وسلموها إلى الأرشيف الوطني لمراجعة بقية المواد امتثالا لقانون السجلات الرئاسية.

«بنس لم يكن يعلم»
وفي خطاب إلى الأرشيف الوطني، قال جريج جايكوب ممثلا عن بنس إن «مجموعة صغيرة من الوثائق التي تحمل تصنيف سري وضعت عن غير قصد ضمن صناديق نائب الرئيس ونقلت إلى منزله».

وتابع: «نائب الرئيس بنس لم يكن على علم بوجود أي وثائق حساسة أو سرية في مقر إقامته. نائب الرئيس يتفهم الأهمية الكبيرة لحماية المعلومات الحساسة والسرية، ويبقى مستعدا وعازما على التعاون الكامل مع الأرشيف الوطني وأي تحقيق متعلق بالموضوع».

منزل موقت لبنس في ولاية فيرجينيا
ووضعت المواد السرية أولا في صناديق بمنزل موقت لبنس في ولاية فيرجينيا قبل نقلها إلى إنديانا، وفقا للمصادر. ولم تكن الصناديق مخزنة في أماكن مؤمنة، لكن لدى اكتشافها «جرى نقلها إلى مكان آمن بالمنزل». وقال محامي بنس إن مكتبه بالعاصمة واشنطن خضع لتفتيش أيضا، ولم يعثر فيه على أي سجلات يشملها قانون السجلات الرئاسية.

وتأتي تلك الأنباء، فيما يتعامل محققون مع العثور على وثائق سرية بمنازل ومقار تخص الرئيسين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترمب. كما تأتي في وقت تدور فيه التوقعات بشأن استعداد بنس للترشح للرئاسة في 2024.

وعقب الإعلان عن العثور على وثائق سرية في مكتبه في 9 يناير، قال بايدن، أيضا، إنه لا علم له بمحتوى الوثائق، وقال: «لقد أبُلغت بما جرى العثور عليه وفوجئت عندما علمت أن وثائق متعلقة بالحكومة نُقلت إلى ذاك المكتب، لكنّي لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق».

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