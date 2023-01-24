  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس الصربي: بلغراد تلقت «إنذارا نهائيا» من دول غربية لتطبيع العلاقات مع كوسوفو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 02:27 مساء
الرئيس الصربي: بلغراد تلقت «إنذارا نهائيا» من دول غربية لتطبيع العلاقات مع كوسوفو
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه تلقى «إنذارا نهائيا» من دول غربية نافذه لتطبيع العلاقات مع كوسوفو، أو مواجهة إجراءات قد تلحق «ضررا كبيرا» ببلاده.

وقال فوتشيتش، إنه تسلّم اقتراحا خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، يرمي لوضع حد للتوتر المستمر منذ فترة طويلة مع كوسوفو، وفق وكالة «فرانس برس».

«يجب أن تقبل هذه الخطة.. وإلا»
وأضاف أنهم قالوا له «يجب أن تقبل هذه الخطة، وإلا ستواجه إيقاف عملية الاندماج الأوروبي، وسحب الاستثمارات، والتدابير الاقتصادية والسياسية الشاملة ووقفها، ما سيلحق ضررا كبيرا بجمهورية صربيا».

- بدء تفكيك الحواجز على الحدود بين صربيا وكوسوفو

وخلال مؤتمر صحفي تلفزيوني أشار فوتشيتش، إلى أن البرلمان الصربي سيتعين عليه مناقشة الاقتراح، ملمحاً إلى احتمال إجراء استفتاء، فيما لم يفصح الرئيس الصربي عما تضمنه الاقتراح، لكنه شدد على أنه بدون الاتحاد الأوروبي ستصبح صربيا «معزولة».

شرط رئيسي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
وقال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين، إن الاجتماعات في كوسوفو وصربيا، ركزت على «بحث اقتراح تطبيع العلاقات.. وشددنا على أن التقدم في هذا الاقتراح سيحقق فوائد كبيرة للجانبين».

وصربيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقد، لكن تطبيع العلاقات مع كوسوفو، شرط رئيسي للمضي قدما بملفها.

وأكد فوتشيتش «يجب أن تظل صربيا على مسارها للانضمام الى الاتحاد الأوروبي (...) لأننا دون ذلك سنضيع اقتصاديا وسياسيا.. إذا كنا وحيدين ومعزولين، فهذا ليس شيئا قد أقبل به كرئيس».

وأعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا العام 2008، بعد حرب دامية أواخر التسعينيات، ورفضت بلغراد وحليفتاها الرئيسيتان روسيا والصين الاعتراف بالخطوة، ما حرم بريشتينا من الحصول على مقعد في الأمم المتحدة.

وغالبا ما تحيد صربيا عن خط السياسة الخارجية لبروكسل، وكان آخرها عندما رفضت بلغراد فرض عقوبات على موسكو بعد غزو الأخيرة أوكرانيا، رغم أنها دانت الغزو في الأمم المتحدة.

وأعرب فوتشيتش عن اعتقاده أن الضغط لحل قضية كوسوفو هو نتيجة «تغيّر الظروف الجيوسياسية»، قائلا «لديهم (الغرب) أجندتهم الخاصة وهي إنزال الهزيمة بروسيا، وكل ما يعترض طريق هذه الأجندة سيجرى سحقه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبتان ليبيتان ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية
وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين

وقف لعبة «وورلد أوف ووركرافت» في الصين
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر

النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟

هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ

ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما ...
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بولندا تطلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
بولندا تطلب موافقة برلين لإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا
الكرملين: تسليم دبابات ألمانية إلى أوكرانيا «سيترك أثرا لا يمحى» في العلاقات الثنائية
الكرملين: تسليم دبابات ألمانية إلى أوكرانيا «سيترك أثرا لا يمحى» ...
زيلينسكي يمنع المسؤولين الأوكرانيين من السفر إلى الخارج
زيلينسكي يمنع المسؤولين الأوكرانيين من السفر إلى الخارج
إدانة عناصر في ميليشيا «أوث كيبرز» بـ«التمرد» في قضية الهجوم على الكابيتول
إدانة عناصر في ميليشيا «أوث كيبرز» بـ«التمرد» في قضية الهجوم على ...
إقالة خمسة حكام مناطق و4 مساعدي وزراء بأوكرانيا في قضية فساد
إقالة خمسة حكام مناطق و4 مساعدي وزراء بأوكرانيا في قضية فساد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف
الجيش الروسي: ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات كييف...
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير
بوتين يأمر بوقف إطلاق النار في أوكرانيا يومي 6 و7 يناير...
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في أوكرانيا
بريطانيا.. اجتماع دولي للنظر في «جرائم حرب» محتملة في ......
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين
الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من ......
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات دولار
واشنطن تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3 مليارات ......
المزيد
بايدن يحض الكونغرس على حظر الأسلحة الهجومية بعد عمليّتَي إطلاق نار في كاليفورنيا
بايدن يحض الكونغرس على حظر الأسلحة الهجومية بعد عمليّتَي ......
برلين ستدرس بـ«السرعة اللازمة» طلب وارسو إرسال دبابات ليوبارد إلى كييف
برلين ستدرس بـ«السرعة اللازمة» طلب وارسو إرسال دبابات ......
الرئيس الصربي: بلغراد تلقت «إنذارا نهائيا» من دول غربية لتطبيع العلاقات مع كوسوفو
الرئيس الصربي: بلغراد تلقت «إنذارا نهائيا» من دول غربية ......
إقالة خمسة حكام مناطق و4 مساعدي وزراء بأوكرانيا في قضية فساد
إقالة خمسة حكام مناطق و4 مساعدي وزراء بأوكرانيا في قضية فساد...
إدانة عناصر في ميليشيا «أوث كيبرز» بـ«التمرد» في قضية الهجوم على الكابيتول
إدانة عناصر في ميليشيا «أوث كيبرز» بـ«التمرد» في قضية الهجوم......
المزيد