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الأمم المتحدة: الجائحة خفضت معدلات الاتجار في البشر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 10:41 صباحا
الأمم المتحدة: الجائحة خفضت معدلات الاتجار في البشر
مسافرون في محطة وصول الرحلات الدولية في مطار بودونغ في شنغهاي، 8 يناير 2023. (أ ف ب)
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قال تقرير للأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، إن جائحة «كوفيد-19» أدت إلى أول انخفاض في العدد المعروف لضحايا الاتجار في البشر منذ الـ20 عاما الماضية، مع انخفاض فرص التهريب وعمليات الشرطة، لكن حرب أوكرانيا ربما تسببت الآن في زيادة جديدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره العالمي السابع عن الاتجار بالبشر، إن عدد ضحايا الاتجار الذين جرى رصدهم انخفض 11% في 2020، وهو آخر عام تتوفر فيه البيانات في معظم البلدان، وفق «رويترز».

وأضاف المكتب في ملخص للتقرير «في العام 2020 ولأول مرة انخفض عدد الضحايا الذين تم رصدهم على مستوى العالم»، مضيفا أن أكبر انخفاضات جرى تسجيلها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل كانت في أمريكا الجنوبية والوسطى، وكذلك في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي.

ثلاثة عوامل مختلفة
وتابع «يمكن أن يكون هذا التغيير في الاتجاهات نتيجة لثلاثة عوامل مختلفة تؤثر بشكل خاص على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أثناء الجائحة: انخفاض القدرة المؤسسية على اكتشاف الضحايا وقلة فرص العمل المتاحة للمهربين بسبب قيود مكافحة (كوفيد-19) وتحول بعض أنماط الاتجار إلى مناطق أقل وضوحا وتقل فرص رصدها».

وقال إن البيانات الأولية للعام 2021 من 20 دولة فقط، تشير إلى مزيد من الانخفاض في ذلك العام في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

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وشهد الاتجار من أجل الاستغلال الجنسي أكبر انخفاض بنسبة 24%. وقال التقرير إنه لأول مرة منذ أن بدأ المكتب في جمع البيانات، تبين أن الاتجار في هذه الفئة كنسبة مئوية من الكل كان تقريبا في نفس مستوى الاتجار للعمل القسري عند نحو 39% لكل منهما.

وأضاف أن النزاعات تتسبب في زيادة الاتجار في البشر، ومن غير المرجح أن تكون الحرب في أوكرانيا استثناء.

وقال المكتب «حالة الطوارئ الخاصة باللاجئين في أوكرانيا تزيد من مخاطر الاتجار في السكان الأوكرانيين النازحين».

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