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«الصحة العالمية» تخفض فترة العزل لمرضى «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 03:57 مساء
«الصحة العالمية» تخفض فترة العزل لمرضى «كورونا»
شعار منظمة الصحة العالمية. (الإنترنت)
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عدلت منظمة الصحة العالمية، قواعدها  الإرشادية للأشخاص المصابين بفيروس كورونا، إذ خفضت فترة العزل للمرضى.

وتوصي المنظمة الآن، الأشخاص المصابين بفيروس «سارس-كوف-2»، بعزل أنفسهم لمدة عشرة أيام، إذا ظهرت عليهم الأعراض ولمدة خمسة أيام إذا لم تظهر عليهم الأعراض، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

كانت المنظمة أوصت سابقا، بعزل الأشخاص المصابين، الذين تظهر عليهم الأعراض، لمدة 13 يوما وعشرة أيام لهؤلاء الذين لم تظهر عليهم الأعراض، وتوصي أيضا المنظمة بإجراء اختبارات المستضد السريع، للأشخاص المصابين.

توصيات فقط وقواعد لكل دولة
وتبني المنظمة توصياتها على 12 دراسة شملت نحو ثلاثة آلاف مشارك، وتؤكد أنها توصيات فقط، ويمكن لكل دولة أن تصدر قواعدها الإرشادية الخاصة.

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وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، حتى صباح أمس الخميس، أن إجمالي الإصابات بـ«كورونا»، وصل إلى 665 مليونا و447 ألفا و485، وارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و713 ألفا و156 حالة وفاة.

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