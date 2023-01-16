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النيبال.. السلطات تفقد الأمل في إيجاد ناجين من حادث تحطم الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 09:39 مساء
النيبال.. السلطات تفقد الأمل في إيجاد ناجين من حادث تحطم الطائرة
عناصر إنقاذ يسحبون جثة ضحية من ضحايا تحطم طائرة تابعة لخطوط ييتي الجوية في بوخارا في النيبال. (أ ف ب)
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بات الأمل بالعثور على ناجين في حادث تحطم طائرة في النيبال كان فيها 72 شخصا، «معدوما» على ما ذكرت السلطات التي أعلنت يوم حداد وطني الإثنين.

وعلّق عناصر الإنقاذ النيباليون مساء الإثنين عمليات البحث الليلية عن ثلاثة مفقودين في حطام الطائرة التي سقطت في واد عمقه 300 متر بين مطار بوخارا القديم الذي بني العام 1958 والمطار الدولي الجديد الذي افتتح في الأول من يناير الحالي ويشكل مدخلا لهواة النزهات الجبلية من العالم بأسره. وأعلنت السلطات عثورها على 69 جثة حتى الآن، فيما يجري تشريح 24 جثة، بحسب «فرانس برس».

«الأمل بالعثور على أحياء معدوم»
وتحطمت الطائرة آي تي آر 72 التابعة لشركة الطيران ييتي والآتية من العاصمة كاتماندو التي كانت تقل 72 شخصا هم 68 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، عند حوالى الساعة 11,00 (05,15 ت غ) الأحد عند اقترابها من مطار بوخارا المحلي.

وقال تيك باهادور ك.س. مسؤول منطقة تاكسي حيث تحطمت الطائرة الأحد «نصلي لحدوث معجزة. لكن الأمل بالعثور على أحياء معدوم». وأعلن يوم حداد وطني جراء أسوأ كارثة جوية يشهدها البلد الواقع في جبال الهملايا منذ العام 1992.

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وأضاف تيك باهادور ك.س. «لا يزال هناك ثلاث جثث مفقودة. عُلّقت عمليات البحث لليوم. سنستأنف عمليات البحث صباح الغد». ولم يتمّ العثور على الصندوق الأسود، على حدّ قوله.

ولا يزال سبب الحادث مجهولا إلا أن مقطعا مصورا نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحقق من صحتها شريك، تظهر الطائرة المجهزة بمحركين تجنح فجأة يسارا عند الاقتراب من مطار بوخارا مع سمع دوي انفجار قوي.

 «خطأ طيار أو عطل ميكانيكي».. السبب مجهول 
وقال الخبير في القطاع الجوي غريغ والدون إنه، من خلال مشاهدته للفيديو، بدت الطائرة وكأنها في حالة «انزلاق الجناح»، ما يعني أن أحد الأجنحة لم يعد يدعم فجأة ثقل الطائرة. وأضاف والدون، وهو رئيس تحرير مجلة «فلايت غلوبال» المتخصصة، «إذا كنتم على ارتفاع منخفض، تشكّل حادثة كهذه مشكلة كبيرة».

واعتبر الخبير في الطيران في جامعة سنغافورة للإدارة تيرينس فان، بعدما شاهد الفيديو نفسه، إن تحديد ما إذا كان سبب الحادث هو «خطأ طيار أو عطل ميكانيكي أمر مستحيل». ومن المتوقع أن يصل فريق من الخبراء من مكتب التحقيقات والتحليلات الفرنسي للطيران المدني، الثلاثاء، إلى النيبال للمشاركة في التحقيق في ملابسات الحادثة.

وقال سودارشان بارتولا، المتحدث باسم خطوط ييتي الجوية، إنه كان ثمة 15 أجنبيا في الطائرة هم خمسة هنود وأربعة روس وكوريان جنوبيان إضافة إلى أربعة ركاب من الأرجنتين وأستراليا وفرنسا وايرلندا. والركاب الآخرون نيباليون. 

العثور على هيكل الطائرة المشتعل في واد عمقه 300 متر
وعثر على هيكل الطائرة المشتعل في واد عمقه 300 متر. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي الإثنين «وردتنا معلومات محزنة جدا من النيبال بتحطم طائرة تنقل الكثير من الركاب».

وقالت شركة آي تي آر المصنعة للطائرة في بيان إن الطائرة من طراز آي تي آر 72-500، مؤكدة أن اختصاصييها «ملتزمون تماما» دعم التحقيق لشركة ييتي.

ونشر شاهد العيان أرون تامو على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا مباشرا للهيكل الذي اشتعلت فيه النيران وقال «كنت أسير عندما سمعت انفجارا مدويا وكأن قنبلة انفجرت».

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