  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس الجزائري يجري «زيارة دولة» لفرنسا في مايو المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 09:31 مساء
الرئيس الجزائري يجري «زيارة دولة» لفرنسا في مايو المقبل
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في العاصمة الجزائرية، 2 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

اتفق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي الأحد على تحديد موعد زيارة الدولة التي سيقوم بها تبون لفرنسا في مايو، بحسب الرئاسة الجزائرية.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن تبون وماكرون تناولا «قضايا تهم العلاقات الثنائية وتطرقا إلى زيارة الدولة التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شهر مايو المقبل»، وفق «فرانس برس». 

«علاقة الثقة» الجديدة بين البلدين
وكان ماكرون قد قال في مقابلة مع الكاتب الجزائري كمال داود نشرتها مجلة «لوبوان» في 11 يناير، إنه يأمل في استضافة تبون في فرنسا العام 2023 لمواصلة العمل على قضايا الذاكرة والمصالحة بين البلدين.

-  تبون: محادثات واعدة مع ماكرون تعبر عن خصوصية العلاقة بين الجزائر وفرنسا
-  تبون: جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لن تسقط بالتقادم

وأشاد الرئيس الجزائري في نهاية ديسمبر بـ«علاقة الثقة» الجديدة بين البلدين، بعد أربعة أشهر من زيارة ماكرون للجزائر، وأعلن عزمه القيام بزيارة دولة لفرنسا العام 2023 في مقابلة مع جريدة «لوفيغارو».

وكان الرئيسان قد أعادا إطلاق التعاون الثنائي في إعلان مشترك صدر في نهاية أغسطس يمهد خصوصا لتخفيف نظام التأشيرات للجزائريين، مقابل زيادة التعاون من الجزائر في مكافحة الهجرة غير القانونية. 

العودة إلى النسق العادي في منح التأشيرات للجزائريين
وأثّرت هذه القضية على العلاقات الثنائية بعد أن خفّضت باريس في خريف 2021 عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، ردا على ما اعتبرته تقاعس السلطات الجزائرية عن إعادة قبول مواطنيها الصادرة بشأنهم قرارات ترحيل من فرنسا.

وجرت تسوية القضية في منتصف ديسمبر عندما أعلنت فرنسا على لسان وزير الداخلية جيرالد دارمانان، العودة إلى النسق العادي في منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، بعد قرار مماثل بخصوص التونسيين والمغاربة.

كما أثارت قضية الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي (1830-1962) وحرب التحرير الدامية (1954-1962) خلافا عميقا بين البلدين في خريف العام 2021، بعد تصريحات لماكرون تراجع عنها في وقت لاحق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب

علي عوين يكشف حقيقة وقف المشاركة الليبية في معرض القاهرة للكتاب
استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»

استعدادات خاصة لـ«فرسان المتوسط» قبل مواجهة موزمبيق في «شان 2023»
تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر قوة دفاعية في شمال أفريقيا

تقرير دولي: الجيش التركي الأقوى بالشرق الأوسط ومصر الأولى عربيا والجزائر أكبر ...
إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة

إعلان حالة الكارثة الكبرى في كاليفورنيا بسبب الطقس السيئ وأمطار جديدة متوقعة
جهاز المناعة لدى الإنسان بدأ التحور قبل 4500 عام

جهاز المناعة لدى الإنسان بدأ التحور قبل 4500 عام
إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس

إطلاق اسم منصور الكيخيا على المعهد الدبلوماسي في طرابلس
شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة

شاهد في «هذا المساء».. خلافات النشيد والعلم تشوش على التحضير للمصالحة
بلدية مصراتة ترفض مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة: ما حدث صفقة مشبوهة

بلدية مصراتة ترفض مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة: ما حدث صفقة مشبوهة
25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا

25 عملية قسطرة دماغية مُعقدة في مستشفى معيتيقة على يد جراح من بريطانيا
كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا

كاريكاتير خيري - القطاع العام في ليبيا
المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»

المنتخب الوطني يخسر أمام الجزائر في افتتاح مباريات «الشان»
مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود المغشوش

مصدر بالنيابة لـ«بوابة الوسط»: ضبط مسؤول في مؤسسة النفط مطلوب بقضية الوقود ...
الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد اجتماع واشنطن

الخارجية الأميركية ترفض التعليق على زيارة مدير «سي آي إيه» لليبيا.. وتنفي عقد ...
الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة

الاستخبارات الأميركية تدرس 500 بلاغ عن أجسام طائرة مجهولة
الاضطراب الأمني يكلف كل مواطن ليبي نحو 4 آلاف دولار سنويا

الاضطراب الأمني يكلف كل مواطن ليبي نحو 4 آلاف دولار سنويا
لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟

لماذا يزور مدير «سي آي إيه» ليبيا؟
جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي يقترب من خيار تجاوز المجلسين

جريدة «الوسط»: المسار الانتخابي يقترب من خيار تجاوز المجلسين
«ذا غارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022

«ذا غارديان»: رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بنسبة 42% خلال 2022
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ثمانية قتلى في هجوم تبنته حركة «الشباب» في الصومال
ثمانية قتلى في هجوم تبنته حركة «الشباب» في الصومال
ستولتنبرغ: مزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا في المستقبل القريب
ستولتنبرغ: مزيد من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا في المستقبل القريب
أوكرانيا أمام تحدي استخدام المعدات العسكرية الحديثة الغربية
أوكرانيا أمام تحدي استخدام المعدات العسكرية الحديثة الغربية
مقتل عشرين شخصا في ضربة روسية على مبنى في دنيبرو شرق أوكرانيا
مقتل عشرين شخصا في ضربة روسية على مبنى في دنيبرو شرق أوكرانيا
البيرو.. استمرار قطع الطرق غداة تمديد حالة الطوارئ
البيرو.. استمرار قطع الطرق غداة تمديد حالة الطوارئ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا
ماس كهربائي وراء حريق في فندق وكازينو بكمبوديا خلف 26 قتيلا...
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا
مصرع وإصابة 12 شخصا في انفجارٍ داخل مطعم غرب تركيا...
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات
الشرطة الإيرانية تستأنف التحذير بشأن وضع الحجاب في السيارات...
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان
أستراليا تنظم استفتاء حول تمثيل السكان الأصليين في البرلمان...
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ«إجراءات مضادة»
الصين تندد بقواعد كوفيد «غير المقبولة» ضد الوافدين من ......
المزيد
«إهمال» في التعامل مع قنبلة يدوية.. مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 إثر انفجار ذخيرة بمنطقة بلغورود الروسية
«إهمال» في التعامل مع قنبلة يدوية.. مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ......
أردوغان يهدد بـ«تصعيد التوتر» مع السويد إذا لم توقف تظاهرات الأكراد
أردوغان يهدد بـ«تصعيد التوتر» مع السويد إذا لم توقف تظاهرات ......
الرئيس الجزائري يجري «زيارة دولة» لفرنسا في مايو المقبل
الرئيس الجزائري يجري «زيارة دولة» لفرنسا في مايو المقبل...
البيرو.. استمرار قطع الطرق غداة تمديد حالة الطوارئ
البيرو.. استمرار قطع الطرق غداة تمديد حالة الطوارئ...
مقتل عشرين شخصا في ضربة روسية على مبنى في دنيبرو شرق أوكرانيا
مقتل عشرين شخصا في ضربة روسية على مبنى في دنيبرو شرق ......
المزيد