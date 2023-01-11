«داعش» يتبنى التفجير الانتحاري قرب الخارجية الأفغانية

القاهرة - بوابة الوسط

تبنّى تنظيم «داعش»، الأربعاء، عبر وكالته الدعائيّة «أعماق»، التفجير الانتحاري الذي وقع قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول، وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وأفادت الوكالة عبر تطبيق تلغرام أن مقاتلاً في التنظيم «استطاع الوصول إلى مقر خارجية ميليشيا طالبان وسط العاصمة كابل، وذلك بعد تخطيه كافة الحواجز والإجراءات الأمنية». وأضافت أنه «فجّر حزامًا ناسفًا يرتديه وسط تجمع لموظفي وحراس المقر والمسؤولين الأمنيين العاملين فيه، وذلك لحظة خروجهم من المقر»، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم «دبلوماسيون»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في تفجير قرب وزارة الخارجية في كابل.

وقال الناطق باسم شرطة كابل خالد زدران «حصل انفجار اليوم (الأربعاء) على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية نتج عنه استشهاد خمسة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح»، وأضاف «تندد الإمارة الإسلامية بهكذا هجوم. سيُعثر على منفذي هذا الهجوم وسيُعاقبون».