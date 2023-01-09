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البيت الأبيض وأوروبا وفرنسا يدينون اقتحام مؤيدين للرئيس البرازيلي السابق مراكز للسلطة في البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 01:18 صباحا
البيت الأبيض وأوروبا وفرنسا يدينون اقتحام مؤيدين للرئيس البرازيلي السابق مراكز للسلطة في البلاد
لولا دا سيلفا (يسار) وجاير بولسونارو أثناء المعركة الانتخابية بينهما (أ ف ب)
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دانت دولًا غربية في مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي اقتحام ناشطين مؤيدين للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو عددًا من مراكز السلطة في البلاد، احتجاجًا على عودة اليساري إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسًا للبلاد، حسب وكالة «فرانس برس».

ودان دا سيلفا هذه المحاولة التي اعتبر أن ورائها «مخرّبين فاشيّين»، أصدر مرسومًا يقضي بتدخل اتحادي للشرطة من أجل استعادة السيطرة على أمن العاصمة.

توعد من الرئيس البرازيلي للمخربين: سيعاقبون
وقال لولا الذي أدّى اليمين رئيسًا للبرازيل قبل أسبوع واحد فقط: «سنجدهم كلّهم وسيُعاقَبون جميعًا».

كما دان البيت الأبيض أي محاولة لتقويض الديمقراطيّة في البرازيل. وكتب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان على «تويتر»: «االولايات المتحدة تدين أيّ محاولة لتقويض الديموقراطيّة في البرازيل. الرئيس (الأميركي جو) بايدن يُتابع الوضع من كثب"، مضيفًا "دعمنا للمؤسّسات الديموقراطيّة في البرازيل لا يتزعزع».

فرنسا: التشكيك في نتائج الانتخابات غير مقبول
الموقف ذاته اتبعته فرنسا التي قالت وزارة خارجيتها إنها تدين بأشدّ العبارات أعمال العنف الجارية ضدّ ثلاث مؤسّسات ديمقراطيّة في البرازيل.

وقالت الخارجيّة الفرنسيّة في بيان إنّ هذه الاعتداءات ضد الكونغرس ورئاسة الجمهوريّة والمحكمة العليا تُمثّل تشكيكًا غير مقبول بنتيجة انتخابات ديمقراطيّة فاز بها لويز إيناسيو لولا دا سيلفا في 30 أكتوبر الماضي بشكلٍ لا لبس فيه.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى احترام المؤسّسات الديموقراطيّة، مشددا على دعم فرنسا الثابت للرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. وكتب ماكرون على «تويتر» «يجب احترام إرادة الشعب البرازيلي والمؤسّسات الديموقراطيّة! يمكن للرئيس لولا الاعتماد على دعم فرنسا الثابت».

دعم أوروبي كامل للرئيس لولا دا سيلفا
من جانبه، أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن إدانته المطلقة للهجوم، وقال: «الدعم الكامل للرئيس لولا دا سيلفا الذي انتخبه بشكلٍ ديمقراطي ملايين البرازيليّين بعد انتخابات نزيهة وحرّة».

واحتج متظاهرون على عودة اليساري إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسًا للبرازيل الأسبوع الماضي بعدما تقدم على بولسونارو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 أكتوبر.

وفي الأول من يناير الجاري، أدى لولا دا سيلفا اليمين كرئيس جديد للبرازيل، وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها السلطة، فيما تجمعت حشود من الناس في العاصمة، برازيليا، لحضور مراسم التنصيب.

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