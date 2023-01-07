«صدمة» في الاتحاد الأوروبي إزاء إعدام شخصين في إيران

القاهرة - بوابة الوسط

عبّر الاتحاد الأوروبي السبت عن «صدمته» إزاء إعدام رجلَين على خلفية الاحتجاجات في إيران، حسبما أعلنت ناطقة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وقالت نبيلة مصرالي في بيان «إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالصدمة إزاء إعدام محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني بعد توقيفهما والحكم عليهما بالإعدام لارتباطهما بالتظاهرات المستمرة في إيران»، بحسب «فرانس برس».

نفّذت إيران، السبت، حكمي إعدام بحق رجلين، بتهمة قتل عنصر أمن في أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وفق ما أفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية.

- إيران تعدم رجلين لارتباطهما بالاحتجاجات على وفاة مهسا أميني

- قتيل في مواجهات إحياء ذكرى قتلى سقطوا في تظاهرات في إيران

وجاء على الموقع أن «محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، منفذي الجريمة التي أدت إلى استشهاد روح الله عجميان (أحد عناصر قوات الباسيج المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني)، أُعدما هذا الصباح»، وفق وكالة «يورو نيوز».

الإعدام لـ14 شخصا

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر، احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية، فيما أفاد الموقع أن المحكمة الابتدائية حكمت على الرجلين بالإعدام في 4 ديسمبر.

وفي 3 يناير، ثبتت المحكمة العليا الإيرانية حكمَي الإعدام الصادرين بحق الرجلين، متهمة إياهما بقتل عجميان يوم الثالث من نوفمبر في كرج في غرب طهران.