على خطى أميركا.. ألمانيا ترسل منظومة «باتريوت» إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ستحذو ألمانيا حذو الولايات المتحدة مع تزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي من طراز «باتريوت»، على ما جاء في بيان مشترك إثر محادثات، الخميس، بين المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الأميركي جو بايدن.

وجاء في البيان «في أواخر ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة منح منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا. وستنضم ألمانيا إلى الولايات المتحدة مع توفير منظومة إضافية للدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا».

كما اتفق شولتس وبايدن على إرسال مركبات قتال مدرعة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان نقلته «فرانس برس»: «تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية، وتعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية من طراز ماردير. ويخطط البلدان لتدريب القوات الأوكرانية على الأنظمة الخاصة بهما»