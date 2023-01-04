الاتحاد الأوروبي يشجع اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين

القاهرة - بوابة الوسط

شجع الاتحاد الاوروبي الدول الاعضاء بشدة على فرض اختبار كوفيد نتيجته سلبية تقل مدته عن 48 ساعة على المسافرين الوافدين من الصين بحسب اتفاق جرى التوصل إليه الأربعاء بين الأعضاء الـ27.

اتفق الاوروبيون أيضا خلال اجتماع للخبراء يهدف إلى صياغة رد منسق على تزايد الإصابات بكوفيد في الصين، على توصيات أخرى يعود الى كل دولة عضو تطبيقها: وضع كمامات بالنسبة للمسافرين الآتين من الصين واجراء فحوصات عشوائية عند الوصول او فحص مياه الصرف الصحي المستخدمة في المطارات والطائرات الوافدة من الصين، وفق وكالة فرانس برس.