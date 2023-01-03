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سبعة قتلى في عملية للشرطة المكسيكية للقبض على سجناء فارّين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 03 يناير 2023, 08:39 صباحا
سبعة قتلى في عملية للشرطة المكسيكية للقبض على سجناء فارّين
عناصر من الجيش المكسيكي خارج السجن في سيوداد خواريز، 2 يناير 2023. (أ ف ب)
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قُتل سبعة أشخاص الاثنين في سيوداد خواريز في شمال المكسيك خلال عملية للشرطة تهدف للقبض على سجناء فروا بعد هجوم على منشأتهم، وفق ما أعلنت السلطات.

هاجم مسلّحون سجن المدينة الحدودية فجر الأحد في عملية أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا وسمحت لسجناء بينهم زعيم عصابة بالفرار، حسب وكالة فرانس برس. وجاء في بيان صدر عن قسم الأمن العام في تشيواوا أن قتلى الاثنين وبينهم عنصران في مكتب مدعي الولاية وخمسة مجرمين مشتبهين يرفعون إجمالي حصيلة القتلى جراء الهجوم إلى 26 شخصا.

وقال وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال في وقت سابق للصحافيين إن عشرة حراس وسبعة سجناء ومهاجمين اثنين قتلوا في الهجوم على السجن الأحد والذي تم تحميل مهرّبي مخدرات مسؤوليته. 
وأكد أن 14 سجينا وحارسا أصيبوا بجروح بينما ألقي القبض على خمسة مهاجمين.

فرار «إل نيتو»
وأوضحت وزيرة الأمن روسا إيسيلا رودريغيز أن من بين السجناء الذين تمكّنوا من الفرار إرنستو ألفريدو بينون المعروف باسم «إل نيتو» والذي يقود عصابة متحالفة مع كارتيل خواريز للمخدرات. وحكم على بينون في العام 2010 بالسجن لأكثر من 200 عام بعد اتهامه بالخطف والقتل، وفقا لمكتب المدعي العام في ولاية تشيواوا.

عند وقوع الهجوم، كان أهالي عدد من السجناء ينتظرون دخول السجن لزيارة أقاربهم لمناسبة العام الجديد. وشهدت سيوداد خواريز المحاذية لمدينة إل باسو الأميركية في ولاية تكساس مواجهات عنيفة منذ سنوات بين قوات الأمن وعصابات المخدرات. واندلعت مواجهات وأعمال شغب داخل السجن نفسه، وقع أبرزها في مارس 2009 عندما قتل 20 شخصا.

وتعاني مراكز الاعتقال من الاكتظاظ والعنف الذي تفاقم في السنوات الأخيرة جراء النزاعات بين مجموعات إجرامية.

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