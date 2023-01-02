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البحرية الفرنسية تضبط 4 أطنان من المخدرات في بحر العرب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 06:47 مساء
البحرية الفرنسية تضبط 4 أطنان من المخدرات في بحر العرب
سفينة تابعة للبحرية الفرنسية خلال مناورة مشتركة لإزالة الألغام. (الإنترنت)
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أعلنت البحرية الفرنسية، الإثنين، أنها قامت بضبط نصف طن من الهيرويين و3.5 أطنان من راتنغ القنب عندما قامت باعتراض قارب لا يرفع علما في بحر العرب.

وقالت القيادة البحرية لمنطقة المحيط الهندي ومقرها أبوظبي في الإمارات إنه تم ضبط المخدرات التي تقدر قيمتها بخمسين مليون يورو، بعد أن قامت فرقاطة فرنسية باعتراض القارب في 27 ديسمبر الماضي، بحسب «فرانس برس».

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وبحسب البيان فإن المخدرات «قد يكون جزء منها مخصصا للسوق الأوروبية». وكانت الفرقاطة الفرنسية تعمل في إطار«قوّة الواجب المختلطة 150» (سي تي اف 150)، وهو تحالف دولي للقوّات البحرية مقرّه البحرين بهدف تعزيز الأمن البحري في المنطقة.

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