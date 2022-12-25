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الصين تجري تدريبات عسكرية بحرية وجوية ردا على استفزازات تايوان وأميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 ديسمبر 2022, 03:51 مساء
الصين تجري تدريبات عسكرية بحرية وجوية ردا على استفزازات تايوان وأميركا
مروحيات عسكرية صينية تطلق صواريخها خلال مناورات مشتركة مع الجيش الروسي 13 أغسطس 2021. (الإنترنت)
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قال الجيش الصيني إنه أجرى تدريبات عسكرية بتوجيه ضربات في البحر والمجال الجوي قرب تايوان اليوم الأحد، ردا على ما وصفه باستفزازات أميركية وتايوانية لم يحددها.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، فيما شكت تايبه مرارا على مدى السنوات الثلاث الماضية من الأنشطة العسكرية الصينية قربها مع سعي بكين للضغط على تايوان لقبول السيادة الصينية، وفق وكالة «يورو نيوز».

ونفذت الصين مناورات حربية حول تايوان في أغسطس الماضي، بعد زيارة لتايبه قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي حينها نانسي بيلوسي، كما نددت بكين السبت بالولايات المتحدة بسبب تشريع جديد للدفاع يعزز من المساعدة العسكرية لتايوان.

دوريات مشتركة للجاهزية على خوض المعارك
وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان مقتضب، أنها نفذت دوريات مشتركة للجاهزية على خوض المعارك وتدريبات على ضربة مشتركة، حول تايوان، لكن البيان لم يحدد موقعا معينا لها، مضيفا «هذا رد حازم على التصعيد الحالي للتواطؤ والاستفزاز من الولايات المتحدة وتايوان» دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتابع البيان «قوات القيادة ستتخذ كل الخطوات الضرورية للدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا».

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وأحجمت وزارة الدفاع في تايوان عن إصدار تعليق فوري. ولم تستبعد الصين أبدا استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها.

وتعارض تايبه بقوة مطالبات الصين بالسيادة عليها، وتقول إن حق تقرير المصير يعود فقط لشعب الجزيرة، البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة تقريبا.

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