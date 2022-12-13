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الصين ترسل عددا قياسيا من القاذفات لمنطقة الدفاع التايوانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 ديسمبر 2022, 11:51 صباحا
الصين ترسل عددا قياسيا من القاذفات لمنطقة الدفاع التايوانية
مروحيات عسكرية صينية قرب جزيرة بينغتان الصينية في أقرب نقطة إلى تايوان، 4 اغسطس 2022. (أ ف ب)
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أرسلت الصين عددًا قياسيًا من القاذفات ذات القدرات النووية إلى منطقة الدفاع الجوي التايوانية، وفق ما أعلنت تايبيه، الثلاثاء، بعد أيام على حظر بكين دخول أي واردات تايوانية إضافية في مؤشر جديد على تدهور العلاقات بين الطرفين.

وتعيش تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي ديمقراطي في ظل تهديد دائم من إمكانية تعرضها لغزو من الصين التي ترى الجزيرة جزءًا من أراضيها وتتعهّد بضمها وإن كان عسكريًا، وكثفت بكين الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على جارتها منذ انتُخبت الرئيسة التايوانية، تساي إنغ-وين، التي تصر على استقلال تايوان، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية، صباح الثلاثاء، أن 21 طائرة دخلت «منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي (أديز) خلال الساعات الـ24 الأخيرة، تشمل 18 قاذفة من طراز إتش-6 وH-6 ذات القدرات النووية». 

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أكبر طلعة يومية لقاذات «إتش- 6» الصينية
ويمثل ذلك حتى الآن أكبر طلعة يومية لقاذفات «إتش-6» من منذ بدأت تايبيه إصدار بيانات التوغلات اليومية في سبتمبر 2020، حسب قاعدة بيانات تحتفظ بها «فرانس برس».

ويأتي ذلك بعدما فرضت الصين حظرًا على واردات تايوانية الأسبوع الماضي. وتعد «إتش-6» قاذفة الصين الرئيسية بعيدة المدى وبإمكانها نقل حمولات نووية.

ونادرًا ما ترسل الصين أكثر من خمس قاذفات «إتش-6» في يوم واحد، لكن الطلعات ازدادت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، وكان أكتوبر 2021 حتى وقت قريب الشهر الذي يسجل أكبر عدد من طلعات «إتش-6» إذ بلغ عددها 16.

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