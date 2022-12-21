واشنطن تعلن تزويد أوكرانيا منظومة باتريوت للدفاع الجوي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أن بلاده ستزود أوكرانيا منظومة باتريوت الأكثر تطورًا للدفاع الجوي، وذلك في وقت يوشك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الوصول إلى واشنطن.

وقال بلينكن، في بيان، إن «رزمة المساعدة اليوم تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي جرى تسليمها إلى الآن».

ويزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن، في أول رحلة خارجية له منذ بدأت القوات الروسية في 24 فبراير غزو بلاده، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية أمس الثلاثاء.