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مدير منظمة الصحة العالمية يبدي «قلقه البالغ» حيال وضع كوفيد في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 ديسمبر 2022, 06:02 مساء
مدير منظمة الصحة العالمية يبدي «قلقه البالغ» حيال وضع كوفيد في الصين
رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، يلقي خطابا، 12 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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أعرب مدير منظمة الصحة العالمية الأربعاء عن «قلقه البالغ» حيال موجة الإصابات غير المسبوقة بـ«كوفيد-19» في الصين، طالبا من بكين معلومات مفصلة عن مدى خطورة الوضع.

وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن «منظمة الصحة قلقة جدا لتطور الوضع في الصين». وأضاف «بهدف إجراء تقييم كامل لما ينطوي عليه الوضع من أخطار، تحتاج منظمة الصحة العالمية إلى معلومات أكثر تفصيلا عن خطورة المرض والحالات التي ادخلت المستشفيات والحاجات على صعيد وحدات العناية المركزة»، بحسب «فرانس برس».

تحذيرات من انفجار في عدد الحالات
وأفادت توقعات جديدة من معهد القياسات الصحية والتقييم ومقره الولايات المتحدة، السبت الماضي، بأن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19، قد يؤدي إلى انفجار في عدد الحالات، ووفاة أكثر من مليون شخص خلال العام المقبل.

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ووفقًا للتوقعات، فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في أول أبريل المقبل، وستصل الوفيات إلى 322 ألفًا، بحسب وكالة «رويترز».  وقال كريستوفر موراي، مدير المعهد، إن نحو ثلث سكان الصين سيكونون قد أصيبوا بالعدوى بحلول ذلك الوقت.

ولم تسجل لجنة الصحة الوطنية في الصين أي وفيات رسمية بكوفيد منذ رفع القيود، بينما جرى الإعلان عن آخر وفيات رسمية في الثالث من ديسمبر الحالي، ووصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الجائحة إلى 5235.

رفع القيود المرتبطة بـ«كوفيد»
ورفعت الصين بعضًا من أشد القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد في العالم في ديسمبر بعد احتجاجات عامة لم يسبق لها مثيل، وباتت تشهد الآن ارتفاعًا في عدد الإصابات مع مخاوف من أن يصيب فيروس كورونا 1.4 مليار نسمة، خلال عطلة العام القمري الجديد الشهر المقبل.

وقال موراي، أمس الجمعة، لدى نشر توقعات المعهد على الإنترنت، «لم يعتقد أحد أنهم سيتمسكون بسياسة صفر كوفيد مثلما فعلوا». وأضاف أن سياسة صفر كوفيد ربما تكون فعّالة في السيطرة على الفيروس، لكن قابلية التحول العالية لمتحورات أوميكرون، تجعل من المستحيل الاستمرار في تطبيق تلك السياسة.

توقعات بإصابة نحو 60% من سكان الصين بالفيروس
ويتوقع خبراء آخرون إصابة نحو 60% من سكان الصين بالفيروس في نهاية المطاف، ومن المتوقع أن تصل الإصابات إلى ذروتها في يناير، وستكون في الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وغيرهم.

وأظهرت وثيقة نشرت يوم الأربعاء الماضي، على موقع ميدريكسيف الطبي، أن الخبراء في مجال الأمراض في جامعة هونج كونج، يتوقعون أن يؤدي رفع القيود وإعادة فتح المقاطعات في وقت واحد في ديسمبر الحالي، ويناير المقبل، إلى حدوث 684 حالة وفاة من بين كل مليون شخص، خلال ذلك الإطار الزمني.

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