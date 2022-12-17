توقعات بتسجيل أكثر من مليون وفاة بـ«كورونا» في الصين خلال العام 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت توقعات جديدة من معهد القياسات الصحية والتقييم ومقره الولايات المتحدة، بأن رفع الصين المفاجئ للقيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19، قد يؤدي إلى انفجار في عدد الحالات، ووفاة أكثر من مليون شخص خلال العام المقبل.

ووفقًا للتوقعات، فإن عدد الحالات في الصين سيصل إلى ذروته في أول أبريل المقبل، وستصل الوفيات إلى 322 ألفًا، بحسب وكالة «رويترز».

وقال كريستوفر موراي، مدير المعهد، إن نحو ثلث سكان الصين سيكونون قد أصيبوا بالعدوى بحلول ذلك الوقت.

ولم تسجل لجنة الصحة الوطنية في الصين أي وفيات رسمية بكوفيد منذ رفع القيود، بينما جرى الإعلان عن آخر وفيات رسمية في الثالث من ديسمبر الحالي، ووصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الجائحة إلى 5235.

رفع القيود المرتبطة بـ«كوفيد»

ورفعت الصين بعضًا من أشد القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد في العالم في ديسمبر بعد احتجاجات عامة لم يسبق لها مثيل، وباتت تشهد الآن ارتفاعًا في عدد الإصابات مع مخاوف من أن يصيب فيروس كورونا 1.4 مليار نسمة، خلال عطلة العام القمري الجديد الشهر المقبل.

وقال موراي، أمس الجمعة، لدى نشر توقعات المعهد على الإنترنت، «لم يعتقد أحد أنهم سيتمسكون بسياسة صفر كوفيد مثلما فعلوا».

وأضاف أن سياسة صفر كوفيد ربما تكون فعّالة في السيطرة على الفيروس، لكن قابلية التحول العالية لمتحورات أوميكرون، تجعل من المستحيل الاستمرار في تطبيق تلك السياسة.

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ويتوقع خبراء آخرون إصابة نحو 60% من سكان الصين بالفيروس في نهاية المطاف، ومن المتوقع أن تصل الإصابات إلى ذروتها في يناير، وستكون في الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وغيرهم.

وأظهرت وثيقة نشرت يوم الأربعاء الماضي، على موقع ميدريكسيف الطبي، أن الخبراء في مجال الأمراض في جامعة هونج كونج، يتوقعون أن يؤدي رفع القيود وإعادة فتح المقاطعات في وقت واحد في ديسمبر الحالي، ويناير المقبل، إلى حدوث 684 حالة وفاة من بين كل مليون شخص، خلال ذلك الإطار الزمني.

وبناء على عدد سكان الصين البالغ 1.41 مليار نسمة، ودون اتخاذ تدابير مثل التطعيم الجماعي، فإن العدد قد يصل إلى 964400 وفاة.