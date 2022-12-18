بلجيكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران بسبب أخطار الاعتقال التعسفي

القاهرة - بوابة الوسط

دعت بلجيكا الأحد مواطنيها الذين يزورون إيران إلى مغادرة هذا البلد في أقرب وقت بسبب أخطار متنامية للاعتقال التعسفي، بعد الحكم على العامل الإنساني البلجيكي اوليفييه فاديكاستيل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «أي زائر بلجيكي، حتى من حاملي الجنسية المزدوجة، يعرض نفسه لخطر كبير يشمل التوقيف والاعتقال والتعسفي وصدور حكم غير عادل. ويشمل هذا الخطر أيضا الأفراد الذين يقومون فقط بزيارة سياحية لإيران»، بحسب «فرانس برس».

يواجه قرابة عشرين إيرانيا، بينهم طبيب وفنانون ولاعب كرة قدم، عقوبة الإعدام التي تستخدمها السلطات الإيرانية وسيلة للترهيب بهدف قمع الاحتجاجات، بحسب مجموعات حقوقية.

أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات

وأثارت عملية إعدام محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاما وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات) غضبا واسعا خصوصا أن رهناورد شُنق من على رافعة في مكان عام لا في السجن.

وحذر ناشطون من حصول المزيد من الإعدامات في ظل غياب أي تحرك دولي أقوى، في وقت حُكم بالإعدام على أكثر من عشرة أشخاص آخرين على خلفية الاحتجاجات ووُجهت تهم لعدد مشابه من الأشخاص في جرائم يمكن أن تفضي إلى إعدامهم.

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ويقول محمود أميري مقدم، مدير «مركز حقوق الإنسان في إيران» الذي يتخذ من النروج مقرا، «ما لم يرتفع الثمن السياسي للإعدامات بشكل كبير، فسنواجه إعدامات جماعية». ويتهم قادة إيران باستخدام الإعدامات «لإشاعة الخوف في أوساط الناس وإنقاذ النظام من الاحتجاجات التي تجتاح البلاد».

تهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة

وتشكل الاحتجاجات السلمية إلى حدّ كبير التي أثارتها وفاة مهسا أميني في سبتمبر بعد توقيفها بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها إيران على النساء، أكبر تحدّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979.

ولم ترد أي تقارير عن تراجع الحركة الاحتجاجية في الأيام الأخيرة، بما في ذلك بعد الإعدامات، لكن الحراك شهد مراحل خرجت خلالها احتجاجات أوسع إلى الشارع. ووصفت السلطات الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام بـ«مثيري أعمال الشغب» الذين تجري محاكمتهم بموجب الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد.

لكن ناشطين أعربوا عن قلقهم حيال استخدام تهم بصيغة قانونية غامضة مبنية على الشريعة مثل «الحرابة» (معاداة الله) و«الإفساد في الأرض» و«التمرّد المسلح»، وهي جميعها جرائم تعرّض من يدان بها لعقوبة الإعدام في إيران.