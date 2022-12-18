مراسم تأبين في مطار بيروت لجندي إيرلندي قتل في جنوب لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت عصر الأحد في مطار بيروت الدولي مراسم تأبين للجندي الإيرلندي من قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان، الذي قتل قبل أيام بإطلاق رصاص تحقّق السلطات في ملابساته، قبل نقل جثمانه جوًا إلى بلده.

ونقل جثمان الجندي شون روني (23 عاما) من مستشفى حمود في مدينة صيدا (جنوب) بمواكبة من الجيش اللبناني ووحدات من القوة الدولية (يونيفيل) إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث أقيمت مراسم تأبين رسمية، وفق «فرانس برس».

نقل جثة الجندي ملفوفا بعلم قوة يونيفيل

وجرى نقل جثة الجندي ملفوفا بعلم قوة يونيفيل إلى القاعدة الجوية في المطار، حيث كانت طائرة إيرلندية خاصة في انتظار نقله الى بلده. وحمل أحد زملائه صورته بينما حمل عناصر من الجيش اللبناني ومن اليونيفيل أكاليل من الورود البيضاء. وجرى منحه من قيادة الجانبين أوسمة تكريمية.

وقُتل الجندي وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح ليل الأربعاء جراء «حادثة» تخللها إطلاق رصاص على سيارة عسكرية مدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب لبنان.

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ولم تحدد قوة اليونيفيل تفاصيل ما جرى في الحادثة التي وقعت خارج منطقة عملياتها في جنوب لبنان، فيما أورد الجيش الإيرلندي أن سيارتين مدرعتين على متنهما ثمانية أفراد، تعرضتا لنيران من أسلحة خفيفة أثناء توجههما إلى بيروت.

وقال القائد العام للقوة الدولية اللواء أرولدو لاثارو خلال مراسم التأبين إن روني «قدم أصعب تضحية يمكن لجندي أن يفعلها: بذل حياته أثناء خدمة السلام الدائم في لبنان».

القضاء العسكري اللبناني يحقق في الحادثة

وفي كلمة ألقاها ممثلا وزير الدفاع وقائد الجيش في لبنان، أكد اللواء بيار صعب التصميم على «سوق كل من يثبت أنه معتد على عناصر اليونيفيل إلى العدالة لينال جزاءه».

ويحقق القضاء العسكري اللبناني في الحادثة، بينما تواصل الأجهزة الأمنية البحث عن مطلقي النار. وقال مصدر قضائي في وقت سابق إن «المعطيات ترجح إطلاق النار من قبل شخصين على السيارة» وفقا لعناصر التحقيق الأولية.

وأصيبت السيارة، وفق مصدر قضائي آخر بسبع طلقات من رشاش حربي، اخترقت إحداها مقعد السائق من الخلف وأصابته في رأسه ما أدى إلى وفاته على الفور. وانقلبت العربة إثر ذلك، ما تسبب بإصابة العناصر الثلاثة الآخرين.

ولا يزال أحد الجنود في قسم العناية الفائقة، لكن وضعه مستقر، وفق ما أفاد مصدر في المستشفى. وطلبت قوة اليونيفيل من السلطات اللبنانية الإسراع في إتمام التحقيقات.

جريمة ضد المجتمع الدولي

وقال الناطق باسمها أندريا تيننتي لصحفيين أمام مقرها في الناقورة (جنوب) إن «من المهم أن تضمن السلطات اللبنانية السرعة ليس فقط في حل القضية، وفي تقديم الجناة للعدالة»، معتبرا أن «قتل عنصر حفظ سلام من اليونيفيل يعد جريمة ضد المجتمع الدولي».

وتحصل بين الحين والآخر إشكالات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله، القوة السياسية البارزة التي تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، في المنطقة الحدودية التي تعد معقلاً رئيسياً للحزب. لكنها نادرا ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.

وسارع حزب الله إلى تعزية قوات اليونيفيل. ودعا على لسان مسؤولين فيه إلى عدم اقحامه في الحادثة «غير المقصودة».