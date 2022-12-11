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شبهات فساد تزيح نائبة رئيسة البرلمان الاوروبي من منصبها «موقتا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 ديسمبر 2022, 08:14 صباحا
شبهات فساد تزيح نائبة رئيسة البرلمان الاوروبي من منصبها «موقتا»
اللنائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي في مقر البرلمان، 07 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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أعلنت رئيسة البرلمان الاوروبي روبرتا ميتسولا  أنها جرّدت موقتا نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد على صلة بقطر.

وقال ناطق باسم ميتسولا مساء «في ضوء التحقيقات القضائية التي تقوم بها السلطات البلجيكية، قررت الرئيسة ميتسولا أن تعلق بمفعول فوري كل السلطات والواجبات والمهمات التي عهد بها الى إيفا كايلي بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الاوروبي». 

مذيعة تلفزيونية 
وهذه هي أول عقوبة تصدر عن البرلمان الأوروبي في إطار هذه القضية التي تثير ردود فعل حادة في بروكسل بعد عملية لشرطة مكافحة الفساد في واحدة من أكبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وأوقف خمسة أشخاص بينهم إيفا كايلي الجمعة في بروكسل بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات حول دفعات مالية «كبيرة» من دولة خليجية للتأثير على قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي. 

ولم يذكر مكتب المدعي العام الاتحادي اسم الدولة لكن مصدرًا قضائيًا مطلعًا على الملف أكد لفرانس برس أنها قطر، كما كشفت من قبل صحيفة «لوسوار» وموقع «كناكا» لإخباري. وصرح مسؤول حكومي قطري لوكالة فرانس برس السبت ان «اي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة». 

وكايلي (44 عاما) مذيعة تلفزيونية سابقة ومن شخصيات الحزب الاشتراكي الديموقراطي في بلدها. وهي تحمل مع 13 نائبا آخرين، صفة نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي.

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