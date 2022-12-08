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كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول شنغن اعتبارا من يناير 2023

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 ديسمبر 2022, 05:06 مساء
كرواتيا تعلن حصولها على الموافقة لدخول شنغن اعتبارا من يناير 2023
علم كرواتيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت كرواتيا، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبي وافق على انضمامها إلى منطقة «شنغن» حيث لا يوجد تفتيش على الحدود اعتبارًا من يناير 2023، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وكتبت البعثة الدبلوماسية الكرواتية في بروكسل على «تويتر» قائلة: «الخطوة الأخيرة اكتملت! تبني قرار مجلس (الاتحاد الأوروبي) - تم التأكيد رسميًا الآن على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن اعتبارًا من 1 يناير 2023».

وفي المقابل نقلت «فرانس برس» أن مسؤولا أوروبيا أعلن عدم الموافقة على طلب بلغاريا ورومانيا الانضمام إلى منطقة «شنغن».

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