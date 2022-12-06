واشنطن تعارض رفع ملف مقتل شيرين أبو عاقلة إلى «الجنائية الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن معارضتها رفع قناة «الجزيرة» ملف مقتل الصحافية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأميركية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مجددة بذلك معارضتها التحقيقات التي تطال إسرائيل.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لصحافيين: «نحن نعارض ذلك»، مضيفًا أن «المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على جوهر اختصاصها وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها».

وفي وقت سابق اليوم أعلنت شبكة «الجزيرة» الإعلامية رفع قضية ضد القوات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن اغتيال مراسلتها الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي لاقت حتفها بالرصاص في مايو الماضي، أثناء مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وأكدت «الجزيرة»، في بيان، أنها رفعت الدعوى بعد تحقيق أجراه فريقها القانوني في القضية، وأنها ستبرز الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو والتي تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها «قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له».