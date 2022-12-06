Atwasat

رفع قضية أمام «الجنائية الدولية» بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 11:13 صباحا
رفع قضية أمام «الجنائية الدولية» بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة
صورة للصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت شبكة «الجزيرة» الإعلامية، اليوم الثلاثاء، رفع قضية ضد القوات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن اغتيال مراسلتها الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي لاقت حتفها بالرصاص في مايو الماضي، أثناء مداهمة إشرائيلية في الضفة الغربية.

وأكدت «الجزيرة» في بيان، أنها رفعت الدعوى بعد تحقيق أجراه فريقها القانوني في القضية، وأنها ستبرز الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو والتي تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها «قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له».

- عائلة شيرين أبوعاقلة تعتبر التحقيق الأميركي في وفاتها «خطوة مهمة»
- جيش الاحتلال يقر بوجود «احتمال كبير» بأن جنديا إسرائيليا قتل شيرين أبوعاقلة
- عائلة شيرين أبوعاقلة عن لقاء بلينكن: «لم يلتزم بشيء» بشأن التحقيقات في اغتيالها
- تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي
- «يورو نيوز»: تحقيقات مستقلة ترجح رواية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة بنيران إسرائيلية
- موجة تنديد دولية بعد هجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع شيرين أبوعاقلة

وأشارت الشبكة إلى أن الأدلة المقدمة إلى مكتب المدعي العام تؤكد أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار بالمنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال. وأوضحت أن الصحفيون كانوا في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب
تقرير: محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن «كريدي سويس»

تقرير: محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن «كريدي سويس»
مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا

مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا
الجويفي: دعم الوزارة سيصل إلى جميع الأندية (صور)

الجويفي: دعم الوزارة سيصل إلى جميع الأندية (صور)
«فيفا» يرفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس

«فيفا» يرفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس
زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية

زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية
حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا

حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في...
مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا

مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا
مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب

مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام
عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي

عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي
تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون

تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون
أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم

أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم
هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟

هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟
«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»

«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة

استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء و«قمع حرية التعبير»
منظمات يسارية مغربية تتظاهر احتجاجا على التطبيع والغلاء و«قمع ...
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
ألمانيا وجهة جديدة لهجرة الكفاءات التونسية
ألمانيا وجهة جديدة لهجرة الكفاءات التونسية
رئيس الإمارات يزور قطر للمرة الأولى منذ المقاطعة
رئيس الإمارات يزور قطر للمرة الأولى منذ المقاطعة
الجيش السوداني والمدنيون يوقعون اتفاقا لإنهاء الأزمة
الجيش السوداني والمدنيون يوقعون اتفاقا لإنهاء الأزمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق الأوسط
مسؤول أميركي: واشنطن تبني نظاما دفاعيا متكاملا في الشرق ......
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر
الرئاسة التركية: أول مصافحة بين أردوغان والسيسي في قطر...
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش مونديال 2022
إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على هامش ......
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان
تنفيذ حكم حبس وزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان...
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية
بالصور: سيول جارفة تشل مدينة جدة السعودية...
المزيد
رفع قضية أمام «الجنائية الدولية» بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة
رفع قضية أمام «الجنائية الدولية» بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة...
5 دول ترحب بالاتفاق بين الجيش والمدنيين لإنهاء الأزمة في السودان
5 دول ترحب بالاتفاق بين الجيش والمدنيين لإنهاء الأزمة في ......
مصر ترحب بالتوقيع على الاتفاق الإطاري في السودان
مصر ترحب بالتوقيع على الاتفاق الإطاري في السودان...
الجيش السوداني والمدنيون يوقعون اتفاقا لإنهاء الأزمة
الجيش السوداني والمدنيون يوقعون اتفاقا لإنهاء الأزمة...
رئيس الإمارات يزور قطر للمرة الأولى منذ المقاطعة
رئيس الإمارات يزور قطر للمرة الأولى منذ المقاطعة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط