رفع قضية أمام «الجنائية الدولية» بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شبكة «الجزيرة» الإعلامية، اليوم الثلاثاء، رفع قضية ضد القوات الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بشأن اغتيال مراسلتها الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي لاقت حتفها بالرصاص في مايو الماضي، أثناء مداهمة إشرائيلية في الضفة الغربية.

وأكدت «الجزيرة» في بيان، أنها رفعت الدعوى بعد تحقيق أجراه فريقها القانوني في القضية، وأنها ستبرز الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو والتي تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها «قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له».

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وأشارت الشبكة إلى أن الأدلة المقدمة إلى مكتب المدعي العام تؤكد أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار بالمنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال. وأوضحت أن الصحفيون كانوا في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون.